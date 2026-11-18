В селе Старые Безрадичи Обуховского района 33-летний мужчина незаконно завладел грузовиком ГАЗ-3507. По данным полиции, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Злоумышленник проник в незапертый автомобиль, завел его ключом, оставленным в салоне, и уехал.

Впоследствии грузовик нашли в поле недалеко от одного из населенных пунктов Фастовского района.

Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Ему сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник: Полиция Киевской области

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