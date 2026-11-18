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У селі Старі Безрадичі на Обухівщині 33-річний чоловік незаконно заволодів вантажівкою ГАЗ-3507. За даними поліції, він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Зловмисник проник до незачиненого автомобіля, завів його ключем, залишеним у салоні, та поїхав.

Згодом вантажівку знайшли в полі неподалік одного з населених пунктів Фастівського району.

Поліцейські встановили місцеперебування чоловіка та затримали його. Раніше він уже був судимий за майнові злочини.

Йому повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Київської області

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