В субботу, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы — памятную дату, посвященную Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

Праздник был учреждён указом Президента Украины от 13 ноября 2014 года.

День достоинства и свободы стал преемником Дня свободы, который в 2005–2011 годах отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День свободы, объединив его с Днём Соборности.

21 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве начались массовые протестные акции. Причиной стало решение тогдашней власти приостановить курс на европейскую интеграцию и свернуть подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Сначала на протест вышли несколько сотен человек, однако уже 24 ноября на акцию собрались более ста тысяч сторонников евроинтеграции.

Революция достоинства стала трагической страницей в истории Украины: более 100 человек погибли, свыше 2 тысяч получили ранения. Весной 2014 года Россия начала вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В этом году Украина отмечает День достоинства и свободы уже пятый год подряд в условиях полномасштабного вторжения России, начавшегося 24 февраля 2022 года. Украинцы продолжают борьбу за свободу, независимость и право самостоятельно определять будущее своего государства.

К этой памятной дате в Украине подготовлен ряд мероприятий, среди которых кинопоказы, выставки, научный форум и онлайн-флешмоб.

В частности, 21 ноября в Украинском доме в Киеве состоится специальный показ документального фильма «Машина времени Майдан» режиссеров Владимира Тихого и Романа Любого.

В тот же день на Майдане Независимости откроется уличная выставка «Майданы. Украина. Мир». Экспозиция расскажет о том, как мир открывал для себя Украину через важнейшие общественно-политические протесты новейшей истории.

25–26 ноября состоится научный форум «Революция достоинства: на пути к истории». Участники будут обсуждать работу украинских музеев в условиях войны, их взаимодействие с обществом, трансформацию музейных учреждений и роль культуры в послевоенной жизни страны.

Также с 21 ноября по 21 декабря продлится онлайн-флешмоб #Бути_гідним. Присоединиться к нему смогут все желающие, поделившись воспоминаниями об Оранжевой революции и Революции достоинства, рассказами об участии в протестах и размышлениями об их значении сегодня.

Посты в соцсетях можно дополнять архивными фотографиями и помечать хэштегом #Бути_гідним.

Лозунг празднования Дня достоинства и свободы в этом году – «Запрос на свободу принят». Он призван подчеркнуть осознанный выбор украинского общества в пользу свободы.

В субботу, 21 ноября 2026 года, православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, которое в народе называют Третьей Пречистой. Это один из двенадцати крупнейших церковных праздников года. Он напоминает о том, как родители привели маленькую Марию в Иерусалимский храм и посвятили её Богу.

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