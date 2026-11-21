W sobotę, 21 listopada, w Ukrainie obchodzony jest Dzień Godności i Wolności – pamiętna data poświęcona Pomarańczowej Rewolucji z 2004 roku oraz Rewolucji Godności z 2013 roku.

Święto to zostało ustanowione dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 13 listopada 2014 roku.

Dzień Godności i Wolności stał się następcą Dnia Wolności, który w latach 2005–2011 obchodzono 22 listopada na cześć Rewolucji Pomarańczowej. W grudniu 2011 roku ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz zniósł Dzień Wolności, łącząc go z Dniem Jedności.

21 listopada 2013 r. na Placu Niepodległości w Kijowie rozpoczęły się masowe protesty. Przyczyną była decyzja ówczesnych władz o wstrzymaniu kursu na integrację europejską oraz zaprzestaniu przygotowań do podpisania Umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską.

Początkowo w proteście wzięło udział kilkaset osób, jednak już 24 listopada na akcję zgromadziło się ponad sto tysięcy zwolenników integracji europejskiej.

Rewolucja Godności stała się tragiczną kartą w historii Ukrainy: zginęło ponad 100 osób, a ponad 2 tysiące zostało rannych. Wiosną 2014 roku Rosja rozpoczęła zbrojną agresję przeciwko Ukrainie, okupując Krym oraz część obwodów donieckiego i ługańskiego.

W tym roku Ukraina obchodzi Dzień Godności i Wolności już piąty rok z rzędu w warunkach pełnej inwazji Rosji, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Ukraińcy kontynuują walkę o wolność, niepodległość i prawo do samodzielnego decydowania o przyszłości swojego państwa.

Z okazji tej pamiętnej daty w Ukrainie przygotowano szereg wydarzeń, wśród których znajdują się pokazy filmowe, wystawy, forum naukowe oraz flashmob online.

W szczególności 21 listopada w Domu Ukraińskim w Kijowie odbędzie się specjalny pokaz filmu dokumentalnego „Wehikuł czasu Majdan” w reżyserii Wołodymyra Tychogo i Romana Liubogo.

Tego samego dnia na Majdanie Niepodległości zostanie otwarta wystawa plenerowa „Majdany. Ukraina. Świat”. Ekspozycja opowie o tym, jak świat odkrywał Ukrainę poprzez najważniejsze protesty społeczno-polityczne najnowszej historii.

W dniach 25–26 listopada odbędzie się forum naukowe „Rewolucja godności: w drodze do historii”. Uczestnicy będą omawiać działalność ukraińskich muzeów w warunkach wojny, ich interakcję ze społeczeństwem, transformację instytucji muzealnych oraz rolę kultury w powojennym życiu kraju.

Ponadto od 21 listopada do 21 grudnia potrwa internetowy flashmob #Być_godnym. Każdy chętny może do niego dołączyć, dzieląc się wspomnieniami o Pomarańczowej rewolucji i Rewolucji Godności, opowieściami o udziale w protestach oraz przemyśleniami na temat ich znaczenia dzisiaj.

Posty w mediach społecznościowych można uzupełniać archiwalnymi zdjęciami i oznaczać hashtagiem #Być_godnym.

Hasło tegorocznych obchodów Dnia Godności i Wolności brzmi: „Wniosek o wolność przyjęty”. Ma ono podkreślić świadomy wybór społeczeństwa ukraińskiego na rzecz wolności.

W sobotę, 21 listopada 2026 roku, prawosławni chrześcijanie obchodzą Święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni, zwane w ludzie Trzecią Niepokalaną. Jest to jedno z dwunastu największych świąt kościelnych w roku. Przypomina ono o tym, jak rodzice przyprowadzili małą Marię do świątyni jerozolimskiej i poświęcili ją Bogu.

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