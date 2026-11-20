Krajowe Biuro Antykorupcyjne oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna są przedmiotem skoordynowanego ataku medialnego.

Jej celem jest odwrócenie uwagi społeczeństwa od śledztw w sprawach korupcyjnych oraz podważenie zaufania do organów antykorupcyjnych. Stwierdził to dyrektor NABU Semen Krywonos.

Według niego kampania jest koordynowana z jednego centrum, a wspierają ją osoby objęte innymi postępowaniami karnymi. W NABU obiecują, że wkrótce opublikują na to dowody.

Szef SAP Ołeksandr Klymenko zaznaczył, że organy antykorupcyjne dotarły do schematów korupcyjnych wewnątrz systemu organów ścigania. Jak powiedział, nie chodzi o całą SBU czy prokuraturę, ale o poszczególne jednostki i ich kierownictwo.

Klimenko stwierdził również, że przeciwnicy śledztw zmieniali swoje argumenty: najpierw mówili o rzekomym rosyjskim śladzie w NABU, potem wzywali do nieprowadzenia śledztw w sprawie korupcji w czasie wojny, a teraz twierdzą, że takie sprawy utrudniają negocjacje pokojowe.

Wideo: Generał Duka stwierdził, że NABU wywiera presję na polityczne kierownictwo państwa.

Przypomnijmy, że generał Siergiej Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

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