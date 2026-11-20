Podczas rozbierania gruzów w miejscu rosyjskiego ataku w obwodzie lwowskim służby ratownicze znalazły małego, szarego kotka.

Zwierzę znalazło się wśród gruzów, ale ratownikom udało się je wydobyć żywe.

Służby Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) udostępniły zdjęcia z akcji ratunkowej i podkreśliły, że każde życie jest bezcenne – nawet w obliczu bólu, niepokoju i ogromnych zniszczeń.

Przypomnijmy, że w nocy z 19 na 20 listopada okupanci przeprowadzili masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów bojowych. Atak dotknął również obwód lwowski: w szczególności zniszczono terminal biletowy na stacji kolejowej Sknyłów. W wyniku ataku są ofiary śmiertelne i ranni.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza obwodu lwowskiego

We Lwowie w wyniku rosyjskiego ataku rano 20 listopada zginęły dwie osoby, są również ranni. Ponadto odnotowano trafienie w terminal biletowy na stacji kolejowej Sknyłów – poinformował burmistrz Andrij Sadowyj.

We Lwowie i w obwodzie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu po rosyjskich atakach. W wyniku rosyjskiego ostrzału we Lwowie 20 listopada uszkodzono dwa samochody oraz okna akademika, a we wsi Lysynychi ucierpiał prywatny dom. Ponadto na jednej z ulic miasta znaleziono fragment rakiety – poinformował burmistrz Andrij Sadowyj.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

Czytaj nas na