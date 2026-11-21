По состоянию на 21 ноября 2026 года ведущие сети АЗС Украины продолжили корректировать цены на топливо. У ряда операторов подешевели бензин и дизель, тогда как в Socar выросла стоимость автогаза. Бензин А-95 дешевле всего продают по 82,90 грн за литр, а дороже всего – по 90,90 грн.

По сравнению с 20 ноября сеть UPG снизила стоимость бензина А-95 на 1 грн за литр — до 82,90 грн. Премиальный А-95+ также подешевел на 1 грн, до 84,90 грн/л. Бензин А-100 подешевел на 1 грн – до 95,90 грн/л. В то же время цены на оба вида дизельного топлива и автогаз остались без изменений.

В сети Окко обычный дизель подешевел на 1 грн/л — до 102,90 грн, а премиальный — до 105,90 грн/л. Зато бензин А-100 подорожал на 2 грн, до 98,90 грн/л. Стоимость А-95, А-95+ и автогаза не изменилась.

В сети WOG бензин А-95 подешевел на 2 грн за литр — до 87,90 грн, А-95+ — на 1 грн, до 91,90 грн/л. Бензин А-100 подешевел на 1 грн — до 98,90 грн/л. Цены на дизель, премиальный дизель и автогаз остались на прежнем уровне.

В сети Socar бензин А-95, А-95+, обычный и премиальный дизель подешевели на 1 грн за литр. Бензин А-100 подешевел на 2,10 грн – до 99,90 грн. В то же время автогаз подорожал на 1 грн – до 64,90 грн/л.

В «Укрнафте» бензин А-95 и А-95+ продают по 82,90 грн/л. Обычный дизель подешевел на 1 грн – до 98,90 грн, премиальный – на 3 грн, до 98,90 грн/л. Бензин А-92 подешевел на 2 грн – до 80,90 грн. Стоимость автогаза не изменилась.

В сети KLO цены на топливо остались без изменений. В частности:

А-95 – 83,40 грн/л;

А-95+ – 89,60 грн/л;

дизель – 99,90 грн/л;

премиальный дизель – 103,90 грн/л;

А-100 – 97,90 грн/л;

А-92 – 82 грн/л;

автогаз – 63,40 грн/л.

Где самое дешевое и самое дорогое топливо

Самая низкая цена на бензин А-95 среди сетей, обновивших данные, зафиксирована в UPG и «Укрнафте» – 82,90 грн/л. Дороже всего он стоит в Socar – 90,90 грн/л.

Самый дешевый обычный дизель среди актуальных предложений продают в «Укрнафте» и UPG – по 98,90 грн/л. Самая высокая цена на дизель зафиксирована в Socar – 105 грн/л.

Автогаз дороже всего стоит в Окко и Socar – по 64,90 грн/л. Самая низкая цена в таблице – 59,82 грн/л в БРСМ-Нафта, однако это последнее доступное значение за предыдущий день.

За период с 21 октября по 21 ноября 2026 года бензин А-95 подешевел во всех представленных сетях АЗС. Снижение составило от 3,63 до 7 грн за литр.

Больше всего топливо подешевело в UPG — с 89,90 до 82,90 грн/л. В «Укрнафте» цена снизилась на 6 грн, в WOG — на 5 грн, в KLO — на 4,50 грн, в Окко и Socar — на 4 грн.

Дизельное топливо также дешевело в течение месяца. В зависимости от сети стоимость обычного дизельного топлива снизилась на 1–4,50 грн/л, а премиального — примерно на 1–3,50 грн/л.

Более всего за месяц подорожал автогаз – на 10–12 грн за литр в крупнейших сетях, по которым имеются сопоставимые данные.

В частности, в UPG цена выросла с 51,90 до 61,90 грн/л, в Окко – с 52,90 до 64,90 грн, в WOG – с 53,50 до 63,50 грн, в Socar — с 54,40 до 64,90 грн.

В «Укрнафте» автогаз подорожал с 50,90 до 61,90 грн/л, в KLO — с 52,40 до 63,40 грн. В БРСМ-Нафта сравнение проводится по последним доступным показателям: 49,45 грн/л в октябре и 59,82 грн/л в ноябре.

Украина в значительной степени зависит от импортных нефтепродуктов, поэтому отечественные сети АЗС ориентируются прежде всего на ситуацию на европейском рынке.

На формирование розничной стоимости топлива влияют закупочные цены, логистика, валютный курс, объемы запасов и спрос.

Российские удары по портовой инфраструктуре также увеличивают расходы на доставку нефтепродуктов, поскольку часть морских поставок приходится перенаправлять по сухопутным маршрутам.

По состоянию на 20 ноября 2026 года на крупнейших украинских АЗС топливо продолжает дешеветь. Литр бензина А-95 стоит от 83,40 до 91,90 грн, тогда как цены на автогаз в основном остаются стабильными после существенного месячного подорожания.

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