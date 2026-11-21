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Станом на 21 листопада 2026 року провідні мережі АЗС України продовжили коригувати ціни на пальне. У низці операторів подешевшали бензин і дизель, тоді як у Socar зросла вартість автогазу. Бензин А-95 найдешевше продають по 82,90 грн за літр, а найдорожче – по 90,90 грн.

У порівнянні з 20 листопада мережа UPG знизила вартість бензину А-95 на 1 грн за літр – до 82,90 грн. Преміальний А-95+ також подешевшав на 1 грн, до 84,90 грн/л. Бензин А-100 знизився в ціні на 1 грн – до 95,90 грн/л. Водночас ціни на обидва види дизельного пального та автогаз залишилися без змін.

В Окко звичайний дизель подешевшав на 1 грн/л – до 102,90 грн, а преміальний – до 105,90 грн/л. Натомість бензин А-100 подорожчав на 2 грн, до 98,90 грн/л. Вартість А-95, А-95+ та автогазу не змінилася.

У мережі WOG бензин А-95 знизився в ціні на 2 грн за літр – до 87,90 грн, А-95+ – на 1 грн, до 91,90 грн/л. Бензин А-100 подешевшав на 1 грн – до 98,90 грн/л. Ціни на дизель, преміальний дизель та автогаз залишилися на попередньому рівні.

У Socar бензин А-95, А-95+, звичайний та преміальний дизель подешевшали на 1 грн за літр. Бензин А-100 знизився в ціні на 2,10 грн – до 99,90 грн. Водночас автогаз подорожчав на 1 грн – до 64,90 грн/л.

В «Укрнафті» бензин А-95 та А-95+ продають по 82,90 грн/л. Звичайний дизель подешевшав на 1 грн – до 98,90 грн, преміальний – на 3 грн, до 98,90 грн/л. Бензин А-92 знизився в ціні на 2 грн – до 80,90 грн. Вартість автогазу не змінилася.

У KLO ціни на пальне залишилися без змін. Зокрема:

А-95 – 83,40 грн/л;

А-95+ – 89,60 грн/л;

дизель – 99,90 грн/л;

преміальний дизель – 103,90 грн/л;

А-100 – 97,90 грн/л;

А-92 – 82 грн/л;

автогаз – 63,40 грн/л.

Де найдешевше та найдорожче пальне

Найнижча ціна бензину А-95 серед мереж, які оновили дані, зафіксована в UPG та «Укрнафті» – 82,90 грн/л. Найдорожче він коштує в Socar – 90,90 грн/л.

Найдешевший звичайний дизель серед актуальних пропозицій продають в «Укрнафті» та UPG – по 98,90 грн/л. Найвища ціна на дизель зафіксована в Socar – 105 грн/л.

Автогаз найдорожче коштує в Окко та Socar – по 64,90 грн/л. Найнижча ціна в таблиці – 59,82 грн/л у БРСМ-Нафта, однак це останнє доступне значення за попередній день.

За період із 21 жовтня до 21 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах АЗС. Зниження становило від 3,63 до 7 грн за літр.

Найбільше пальне подешевшало в UPG – з 89,90 до 82,90 грн/л. В «Укрнафті» ціна знизилася на 6 грн, у WOG – на 5 грн, у KLO – на 4,50 грн, в Окко та Socar – на 4 грн.

Дизель також дешевшав упродовж місяця. Залежно від мережі, вартість звичайного дизельного пального знизилася на 1–4,50 грн/л, а преміального – приблизно на 1–3,50 грн/л.

Найсуттєвіше за місяць подорожчав автогаз – на 10–12 грн за літр у найбільших мережах, для яких є порівнювані дані.

Зокрема, в UPG ціна зросла з 51,90 до 61,90 грн/л, в Окко – з 52,90 до 64,90 грн, у WOG – з 53,50 до 63,50 грн, у Socar – з 54,40 до 64,90 грн.

В «Укрнафті» автогаз подорожчав із 50,90 до 61,90 грн/л, у KLO – з 52,40 до 63,40 грн. У БРСМ-Нафта порівняння здійснюється за останніми доступними показниками: 49,45 грн/л у жовтні та 59,82 грн/л у листопаді.

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому вітчизняні мережі АЗС орієнтуються передусім на ситуацію на європейському ринку.

На формування роздрібної вартості пального впливають закупівельні ціни, логістика, валютний курс, обсяги запасів та попит.

Російські удари по портовій інфраструктурі також збільшують витрати на доставку нафтопродуктів, оскільки частину морських поставок доводиться перенаправляти сухопутними маршрутами.

Станом на 20 листопада 2026 року на найбільших українських АЗС продовжило дешевшати пальне. Літр бензину А-95 коштує від 83,40 до 91,90 грн, тоді як ціни на автогаз переважно залишаються стабільними після суттєвого місячного подорожчання.

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