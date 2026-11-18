W rejonie Szepetowki skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mężczyźnie, którego podejrzewa się o nielegalne nabycie i przechowywanie amunicji oraz materiałów wybuchowych.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna przechowywał w budynku gospodarczym korpus granatu z zapalnikiem, detonator elektryczny oraz dwie kostki trotylu o wadze 400 gramów każda.

We wrześniu 2026 roku funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli te przedmioty. Ekspertyza potwierdziła, że kostki trotylu nadają się do wybuchu.

Mężczyźnie zarzuca się nielegalne obchodzenie się z amunicją i materiałami wybuchowymi. Przepis ten przewiduje karę do 7 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chmielnickim

W obwodzie czerkaskim mężczyzna przechowywał w szkole granatnik, trotyl i amunicję.

W obwodzie żytomierskim organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie nielegalnego obchodzenia się z amunicją po tym, jak mężczyzna wysłał żonie granat pocztą. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna ten nielegalnie nosił, przechowywał i przekazywał przedmioty stanowiące zagrożenie wybuchowe. Podczas pilnego przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli około dziesięciu granatów różnego pochodzenia.

W Kropywnickim funkcjonariusze zatrzymali uzbrojonego mężczyznę, który podczas rozmowy z policjantami rzucił w ich kierunku granaty i otworzył ogień z broni automatycznej.

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