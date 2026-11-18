В Шепетовском районе в суд был направлен обвинительный акт в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатки.

По данным следствия, он хранил в хозяйственной постройке корпус гранаты с взрывателем, электродетонатор и две тротиловые шашки весом по 400 граммов.

В сентябре 2026 года правоохранители изъяли эти предметы. Экспертиза подтвердила, что тротиловые шашки пригодны к взрыву.

Мужчине инкриминируется незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура

В Черкасской области мужчина хранил в школе гранатомет, тротил и боеприпасы.

В Житомирской области правоохранители расследуют дело о незаконном обращении с боеприпасами после того, как мужчина отправил жене гранату по почте. По данным следствия, он незаконно носил, хранил и передавал взрывоопасные предметы. В ходе экстренного обыска в его доме полицейские обнаружили около десяти гранат различного происхождения.

В Кропивницком правоохранители задержали вооруженного мужчину, который во время общения с полицейскими бросил в их сторону гранаты и открыл огонь из автоматического оружия.

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