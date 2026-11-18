Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, процесс должен проходить по прозрачным критериям. Первоочередной приоритет при формировании списков будет отдаваться тяжелобольным, женщинам, а также военным и гражданским лицам, которые дольше всех находятся в российском плену.

Отдельным направлением работы остается освобождение незаконно удерживаемых гражданских украинцев. Этот вопрос омбудсмен поднимал во время встречи с первой леди США Меланией Трамп, которая согласилась присоединиться к переговорному процессу. В настоящее время продолжаются ежедневные консультации с её представителем Марком Бекменом.

Кроме того, украинская сторона передает США проверенные списки депортированных и принудительно перемещенных Россией украинских детей для содействия их возвращению. На сегодняшний день официально подтверждены данные о 20 651 ребенке.

Источник: Дмитрий Лубинец.

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Позиция Украины на мирных переговорах остается неизменной: прекращение огня, создание действенной системы гарантий безопасности и возвращение пленных.

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