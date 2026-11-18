Ukraina i Rosja prowadzą rozmowy w sprawie nowej, zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców, w ramach której planują zwrócić ponad tysiąc obywateli. Strony wciąż uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

Według pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsa proces ten powinien przebiegać zgodnie z przejrzystymi kryteriami. Podczas tworzenia list priorytetowo traktowani będą ciężko chorzy, kobiety, a także żołnierze i cywile, którzy najdłużej przebywają w rosyjskiej niewoli.

Osobnym kierunkiem działań pozostaje uwolnienie nielegalnie przetrzymywanych cywilów ukraińskich. Kwestię tę poruszył rzecznik praw człowieka podczas spotkania z pierwszą damą USA Melanią Trump, która zgodziła się włączyć się w proces negocjacyjny. Obecnie trwają codzienne konsultacje z jej przedstawicielem, Markiem Beckmanem.

Ponadto strona ukraińska przekazuje Stanom Zjednoczonym zweryfikowane listy ukraińskich dzieci deportowanych i przymusowo przesiedlonych przez Rosję w celu ułatwienia ich powrotu. Na dzień dzisiejszy oficjalnie potwierdzono dane dotyczące 20 651 dzieci.

Źródło: Dmytro Lubinec.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie szeroko zakrojonej wymiany jeńców wojennych.

Stanowisko Ukrainy w rozmowach pokojowych pozostaje niezmienne: zawieszenie ognia, stworzenie skutecznego systemu gwarancji bezpieczeństwa oraz powrót jeńców.

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