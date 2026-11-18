Второй сенат Конституционного Суда Украины признал соответствующей Конституции норму Уголовного кодекса о возможности условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие коррупционные преступления, после отбытия ими не менее двух третей назначенного срока наказания.

Решение было принято 18 ноября 2026 года по конституционной жалобе гражданина Владимира Трейзуба, который оспаривал пункт 2 части третьей статьи 81 Уголовного кодекса Украины. Суд рассмотрел правовые аспекты данного положения и пришел к выводу, что его применение к осужденным за тяжкие коррупционные преступления не противоречит Основному Закону.

Указанная норма УК предусматривает право на условно-досрочное освобождение после фактического отбытия не менее двух третей срока наказания для ряда категорий осужденных, в частности, за коррупционные уголовные правонарушения, умышленные тяжкие преступления и управление транспортом в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

Судьей-докладчиком по данному делу выступил Олег Первомайский. Полный текст принятого решения будет опубликован на официальном сайте Конституционного Суда 19 ноября.

Источник: Конституционный Суд Украины в Telegram.

Конституционный Суд Украины постановил, что мобилизация судьи на военную службу не может служить основанием для прекращения выплаты ему судейского вознаграждения. Таким образом, прохождение военной службы не лишает судей права на получение соответствующих выплат.

Конституционный Суд Украины отказался вводить условно-досрочное освобождение для лиц, приговоренных к пожизненному заключению, а также лиц, убивших нескольких человек. Соответствующая возможность должна была бы позволить им выйти на свободу для прохождения военной службы.

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