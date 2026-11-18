Druga izba Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy uznała za zgodny z Konstytucją przepis Kodeksu karnego dotyczący możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia osób skazanych za poważne przestępstwa korupcyjne po odbyciu przez nie co najmniej dwóch trzecich wyznaczonego okresu kary.

Orzeczenie zostało wydane 18 listopada 2026 r. w sprawie skargi konstytucyjnej obywatela Włodzimierza Treyzuba, który zaskarżył pkt 2 części trzeciej art. 81 Kodeksu karnego Ukrainy. Sąd zbadał aspekty prawne tego przepisu i doszedł do wniosku, że jego stosowanie wobec osób skazanych za ciężkie przestępstwa korupcyjne nie jest sprzeczne z Konstytucją.

Wskazany przepis Kodeksu Karnego Ukrainy przewiduje prawo do warunkowego przedterminowego zwolnienia po faktycznym odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary dla szeregu kategorii skazanych, w szczególności za przestępstwa korupcyjne, umyślne przestępstwa ciężkie oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, które doprowadziło do poważnych skutków.

Sędzią sprawozdawcą w tej sprawie był Oleg Pervomajski. Pełny tekst wydanego orzeczenia zostanie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego 19 listopada.

Źródło: Trybunał Konstytucyjny Ukrainy na Telegramie.

Trybunał Konstytucyjny Ukrainy orzekł, że powołanie sędziego do służby wojskowej nie może stanowić podstawy do wstrzymania wypłaty mu wynagrodzenia sędziowskiego. Zatem pełnienie służby wojskowej nie pozbawia sędziów prawa do otrzymywania odpowiednich świadczeń.

Trybunał Konstytucyjny Ukrainy odmówił wprowadzenia warunkowego przedterminowego zwolnienia dla osób skazanych na dożywocie, a także dla osób, które zabiły kilka osób. Taka możliwość miałaby pozwolić im na wyjście na wolność w celu odbycia służby wojskowej.

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