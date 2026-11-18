Украинская телеведущая Натали Солоник рассказала о ходе своего выздоровления после серьезного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого она получила тяжелые травмы.

В результате сильного столкновения ведущая получила переломы четырёх позвонков, травму правой руки и многочисленные ушибы, из-за чего медикам пришлось провести четырёхчасовую операцию. Сейчас телеведущая проходит реабилитацию и активно работает над тем, чтобы как можно скорее вернуться к работе. Она опубликовала фотографию перед зеркалом, продемонстрировав положительную динамику восстановления.

«Ну что: стою, селфи правой рукой уже могу делать — считаю, что движусь в правильном направлении», — отметила Наталья.

Авария произошла ночью 8 ноября, когда ведущая возвращалась со съемок. Она спала на заднем сиденье и проснулась от того, что машина начала безудержно заноситься на трассе, а вскоре последовал сильный удар.

Источник: Наталья Солоник в Instagram.

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