Ukraińska prezenterka telewizyjna Natalie Solonik poinformowała o postępach w rekonwalescencji po poważnym wypadku drogowym, w którym odniosła ciężkie obrażenia.

W wyniku silnego zderzenia prezenterka doznała złamań czterech kręgów, urazu prawej ręki oraz licznych stłuczeń, co spowodowało, że lekarze musieli przeprowadzić czterogodzinną operację. Obecnie prezenterka przechodzi rehabilitację i aktywnie pracuje nad tym, aby jak najszybciej powrócić do pracy. Opublikowała zdjęcie przed lustrem, pokazując pozytywne postępy w rekonwalescencji.

„No cóż: stoję, potrafię już robić selfie prawą ręką – uważam, że zmierzam w dobrym kierunku” – zauważyła Natalia.

Wypadek miał miejsce w nocy 8 listopada, kiedy prezenterka wracała z planu zdjęciowego. Spała na tylnym siedzeniu i obudziła się, gdy samochód zaczął gwałtownie skręcać na autostradzie, a następnie nastąpiło silne uderzenie.

Źródło: Natalia Solonik na Instagramie.

Policja obwodu kijowskiego prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności śmiertelnego wypadku we wsi Mała Wilszanka w powiecie bielocerkiewskim, gdzie 31-letni kierowca w stanie silnego upojenia alkoholowego potrącił pieszą i uciekł z miejsca zdarzenia.

W powiecie stryjskim postawiono zarzuty 51-letniemu kierowcy, który potrącił pieszą i opuścił miejsce wypadku. Według danych śledztwa poziom alkoholu we krwi kierowcy 17-krotnie przekraczał dopuszczalną normę.

W Kijowie nietrzeźwy kierowca potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej.

Czytaj nas na