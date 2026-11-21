Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy, że nowo wybrany Kongres Stanów Zjednoczonych, który rozpocznie pracę w styczniu, wykaże jedność w kwestii wsparcia dla Ukrainy. Głowa państwa podkreśliła, że Kijów potrzebuje amerykańskiej pomocy, w szczególności środków obrony przeciwrakietowej.

Prezydent Ukrainy uniknął bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy spodziewa się zmian w polityce USA wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej po tym, jak nowy skład Kongresu rozpocznie pełnienie swoich obowiązków w przyszłym roku.

Jednocześnie Zełenski zauważył, że oświadczenia polityków podczas kampanii wyborczej i ich późniejsze działania mogą się różnić.

„Cóż, zobaczymy. Myślę, że będzie to zależało od reakcji Kongresu. Czy naprawdę są gotowi pomagać i wspierać Ukrainę, czy też były to po prostu – mam na myśli – deklaracje wyborcze, co jest całkowicie zrozumiałe, bo w czasie wyborów politycy pozostają politykami i mogą prezentować swoje stanowisko” – odpowiedział głowa państwa.

Zełenski podkreślił, że Ukraina potrzebuje środków obrony przeciwrakietowej, by chronić życie ludzi, a Stany Zjednoczone mają możliwość udzielenia takiego wsparcia.

W tym kontekście prezydent wspomniał o pomocy Waszyngtonu dla Izraela i krajów Bliskiego Wschodu, które otrzymywały różne rodzaje uzbrojenia i pakiety wsparcia wojskowego.

„Znaleźli sposób, by wesprzeć Izrael. Znaleźli sposób, by wesprzeć kraje Bliskiego Wschodu w ich obronie – różnymi rodzajami broni, pakietami pomocy, a nawet sojusznikami. Nawet atakując inne kraje, tak. Jeśli więc Stany Zjednoczone zechcą pokazać, że coś się zmieniło, ten kraj wie, jak to zrobić” – oświadczył prezydent Ukrainy.

Jednocześnie Zełenski wyraził wdzięczność za ponadpartyjne poparcie dla Ukrainy w USA i podkreślił, że powinno ono być kontynuowane.

„Jestem naprawdę wdzięczny za ponadpartyjne poparcie, ale potrzebujemy ich wsparcia. Mam nadzieję, że Kongres nie pozwoli agresorowi zwyciężyć” – zaznaczył prezydent.

Zelenski powiedział to w wywiadzie dla NBC News.

Kongres USA ma mniej niż trzy tygodnie na uzgodnienie finansowania instytucji federalnych po 11 grudnia, kiedy to wygasa obecny budżet. Negocjacje między republikanami a demokratami utrudniają rozbieżności dotyczące wojny z Iranem oraz żądanie prezydenta Donalda Trumpa, by przeznaczyć dodatkowe 350 mld dolarów na Pentagon.

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