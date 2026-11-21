Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что новоизбранный Конгресс США, который начнет работу в январе, продемонстрирует единство в вопросе поддержки Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев нуждается в американской помощи, в частности в средствах противоракетной обороны.

Украинский президент уклонился от прямого ответа на вопрос, ожидает ли он изменений в политике США в отношении российско-украинской войны после того, как новый состав Конгресса приступит к исполнению своих обязанностей в следующем году.

В то же время Зеленский отметил, что заявления политиков во время избирательной кампании и их дальнейшие действия могут различаться.

«Ну, посмотрим. Думаю, это будет зависеть от реакции Конгресса. Действительно ли они готовы помогать и поддерживать Украину, или это было просто, я имею в виду, во время выборов, что вполне понятно, ведь во время выборов политики остаются политиками, да, и они могут демонстрировать свою позицию», — ответил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы средства противоракетной обороны для защиты жизни людей, а Соединенные Штаты имеют возможность оказать такую поддержку.

В этом контексте президент упомянул о помощи Вашингтона Израилю и странам Ближнего Востока, которые получали различные виды вооружения и пакеты военной поддержки.

«Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока в их обороне — различными видами оружия, пакетами помощи, даже союзниками. Даже нападая на другие страны, да. Поэтому если Соединенные Штаты захотят продемонстрировать изменения, эта страна знает, как это сделать», — заявил украинский президент.

В то же время Зеленский выразил благодарность за двухпартийную поддержку Украины в США и подчеркнул, что она должна сохраняться и в дальнейшем.

«Я действительно благодарен за двухпартийную поддержку, но нам нужна их поддержка. Надеюсь, что Конгресс не позволит агрессору победить», – отметил президент.

Об этом Зеленский заявил в интервью NBC News.

У Конгресса США осталось менее трёх недель, чтобы согласовать финансирование федеральных учреждений после 11 декабря, когда истекает срок действия текущего финансирования. Переговоры между республиканцами и демократами осложняются разногласиями по поводу войны с Ираном и требованием президента Дональда Трампа выделить дополнительные 350 млрд долларов на Пентагон.

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