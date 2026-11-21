乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基期待，将于1月开始履职的美国新当选国会能在支持乌克兰的问题上展现团结。这位国家元首强调，基辅需要美国的援助，特别是反导防御装备。

当被问及是否预期新一届国会明年履职后，美国在俄乌战争问题上的政策会发生变化时，乌克兰总统回避了直接回答。

与此同时，泽连斯基指出，政客们在竞选期间的言论与他们此后的行动可能会有所不同。

“嗯，我们拭目以待。我认为这将取决于国会的反应。 他们是否真的准备好帮助和支持乌克兰，还是说这只是——我是说——在选举期间的表态，这完全可以理解，毕竟在选举期间，政客终究是政客，对吧，他们可能会展示自己的立场，”这位国家元首回答道。

泽连斯基强调，乌克兰需要反导系统来保护人民生命，而美国有能力提供此类支持。

在此背景下，总统提到了华盛顿对以色列及中东各国的援助，这些国家曾获得各类武器和军事援助方案。

“他们找到了支持以色列的方法。他们也找到了支持中东国家进行防卫的方法——通过提供各类武器、援助方案，甚至派遣盟军。 即便是在攻击其他国家时也是如此。因此，如果美国希望展现转变，这个国家知道该怎么做，”乌克兰总统表示。

与此同时，泽连斯基对美国两党对乌克兰的支持表示感谢，并强调这种支持应继续保持下去。

“我确实非常感谢这种两党支持，但我们需要他们的支持。我希望国会不会让侵略者得逞，”总统指出。

泽连斯基在接受NBC新闻采访时发表了上述言论。

美国国会仅剩不到三周时间，需就12月11日现行拨款到期后的联邦机构拨款达成一致。 共和党和民主党之间的谈判因对伊朗战争的分歧以及唐纳德·特朗普总统要求为五角大楼额外拨款3500亿美元而变得复杂。

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