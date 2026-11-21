Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs walut na sobotę, 21 listopada 2026 roku. Kurs dolara, euro, funta brytyjskiego, złotego polskiego i franka szwajcarskiego pozostał na poziomie z poprzedniego dnia bankowego.

Według danych NBU oficjalny kurs dolara amerykańskiego wynosi 45,05 UAH. Kurs waluty europejskiej również nie uległ zmianie — 49,53 UAH za euro.

Kurs złotego polskiego regulator utrzymał na poziomie 11,21 UAH.

W związku z tym, w porównaniu z 20 listopada, oficjalne kursy głównych walut zagranicznych nie uległy zmianie.

W poniedziałek, 23 listopada, Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 44,93 hrywny.

Narodowy Bank Ukrainy ustalił na czwartek, 19 listopada 2026 r., oficjalny kurs dolara amerykańskiego na poziomie 45,20 hrywny. W porównaniu ze środą, 18 listopada, kiedy amerykańska waluta kosztowała 45,34 hrywny, jej wartość spadła o 14 kopiejek.

We wtorek, 17 listopada 2026 r., kurs dolara w ukraińskich kantorach pozostał niezmieniony przy zakupie, a przy sprzedaży nieznacznie spadł. Euro straciło na wartości w obu kierunkach wymiany, podczas gdy w bankach wartość waluty zależy od instytucji i sposobu rozliczenia.

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy (NBU) obniżył 17 listopada oficjalny kurs euro i dolara.

Czytaj nas na