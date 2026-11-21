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Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 21 листопада 2026 року. Вартість долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка залишилася на рівні попереднього банківського дня.

За даними НБУ, офіційний курс долара США становить 45,05 грн. Європейська валюта також не змінилася в ціні — 49,53 грн за євро.

Польський злотий регулятор залишив на рівні 11,21 грн.

Отже, порівняно з 20 листопада офіційні курси основних іноземних валют не зазнали змін.

На понеділок, 23 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,93 грн.

Національний банк України встановив на четвер, 19 листопада 2026 року, офіційний курс долара США на рівні 45,20 гривні. Порівняно із середою, 18 листопада, коли американська валюта коштувала 45,34 гривні, її вартість знизилася на 14 копійок.

У вівторок, 17 листопада 2026 року, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу трохи знизився. Євро подешевшало в обох напрямках обміну, тоді як у банках вартість валюти залежить від установи та способу розрахунку.

Нагадаємо, НБУ на 17 листопада знизив офіційний курс євро і долара.

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