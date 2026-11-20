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На понеділок, 23 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,93 грн.

Гривня зміцнилася на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Євро також подешевшав — до 49,28 грн. Національна валюта зміцнилася щодо нього на 25 копійок.

На міжбанківському ринку станом на 16:00 долар торгувався по 44,90–44,95 грн, а євро — по 49,33–49,36 грн.

Джерело: Національний банк України.

Національний банк України встановив на четвер, 19 листопада 2026 року, офіційний курс долара США на рівні 45,20 гривні. Порівняно із середою, 18 листопада, коли американська валюта коштувала 45,34 гривні, її вартість знизилася на 14 копійок.

У вівторок, 17 листопада 2026 року, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу трохи знизився. Євро подешевшало в обох напрямках обміну, тоді як у банках вартість валюти залежить від установи та способу розрахунку.

Нагадаємо, НБУ на 17 листопада знизив офіційний курс євро і долара.

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