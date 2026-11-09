НБУ підвищив офіційні курси долара та євро на 10 листопада

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Національний банк України встановив офіційні курси іноземних валют на вівторок, 10 листопада. Обидві основні валюти подорожчали відносно гривні.

Згідно з оновленими показниками, курс долара США становитиме 45,41 гривні. Це на 9 копійок більше порівняно з попереднім днем.

Євро коштуватиме 50,82 гривні, подорожчавши на 17 копійок.

Нагадаємо, історичного максимуму долар сягнув 4 листопада, коли його офіційний курс становив 45,67 гривні. Євро встановив рекорд 24 серпня на рівні 52,25 гривні.

Джерело: Національний банк України

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,31/45,34 грн/дол., а до євро – 50,60/50,62 грн/євро.



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