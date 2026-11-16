Долар і євро подешевшали в обмінниках України 16 листопада

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У понеділок курси американської та європейської валют в українських обмінниках дещо знизилися. Водночас у банках вартість долара та євро відрізняється залежно від фінансової установи й способу обміну.

Станом на ранок понеділка, 16 листопада, долар в обмінниках купують по 46,00 гривні (-3 коп.), а продають — по 46,20 гривні (-3 коп.).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 51,04 гривні (-6 коп.), а продають — по 51,30 гривні (-15 коп.).

Середній курс долара в банках становить 45,35 гривні (+12 коп.) для купівлі валюти та 45,92 гривні (-5 коп.) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 50,19 гривні (+2 коп.), а продають — по 51,10 гривні (-7 коп.).

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,95 гривні (без змін), а карткою — по 45,87 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,10 гривні (-20 коп.), а карткою — по 51,02 гривні (-26 коп.).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,95 гривні (+5 коп.), а карткою — по 46,05 гривні (без змін). Євро в «Мобільному Ощаді» можна купити по 51,15 гривні (-10 коп.), а карткою — по 51,30 гривні (-10 коп.).

«ПУМБ» продає долари в касах по 45,90 гривні (без змін), а за комерційним курсом — по 45,90 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,10 гривні (без змін).

Monobank сьогодні продає долари по 45,82 гривні (-4 коп.), а євро — по 50,95 гривні (-6 коп.).

Джерело: Minfin

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