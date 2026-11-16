16 listopada kurs dolara i euro spadł w kantorach na Ukrainie

W poniedziałek kursy walut amerykańskiej i europejskiej w ukraińskich kantorach nieznacznie spadły. Jednocześnie w bankach wartość dolara i euro różni się w zależności od instytucji finansowej i sposobu wymiany.

Według stanu na poniedziałek rano, 16 listopada, dolar w kantorach kupuje się po 46,00 hrywny (-3 kop.), a sprzedaje — po 46,20 hrywny (-3 kop.).

Euro w punktach wymiany kupuje się dziś po 51,04 hrywny (-6 kop.), a sprzedaje — po 51,30 hrywny (-15 kop.).

Średni kurs dolara w bankach wynosi 45,35 hrywny (+12 kop.) przy zakupie waluty i 45,92 hrywny (-5 kop.) przy jej sprzedaży.

Banki kupują euro średnio po 50,19 hrywny (+2 kop.), a sprzedają — po 51,10 hrywny (-7 kop.).

PrivatBank sprzedaje dolary w oddziałach po 45,95 hrywny (bez zmian), a za pomocą karty — po 45,87 hrywny (bez zmian). Euro w oddziałach banku można kupić po 51,10 hrywny (-20 kop.), a za pomocą karty — po 51,02 hrywny (-26 kop.).

Oschadbank w aplikacji sprzedaje dolary po 45,95 hrywny (+5 kop.), a za pomocą karty — po 46,05 hrywny (bez zmian). Euro w aplikacji „Mobilny Oszczadbank” można kupić po 51,15 hrywny (-10 kop.), a kartą — po 51,30 hrywny (-10 kop.).

„PUMB” sprzedaje dolary w kasach po 45,90 hrywny (bez zmian), a po kursie komercyjnym — po 45,90 hrywny (bez zmian). Euro w oddziałach banku można kupić po 51,10 hrywny (bez zmian).

Monobank sprzedaje dziś dolary po 45,82 hrywny (-4 kop.), a euro — po 50,95 hrywny (-6 kop.).

Źródło: Minfin

Przypomnijmy, że NBU stopniowo wycofuje stare banknoty o nominałach 50 i 200 hrywien.

Wcześniej Narodowy Bank Ukrainy podał listę najczęściej spotykanych banknotów i monet w Ukrainie.

Ponadto NBU poinformował o wprowadzeniu nowego banknotu o nominale 2000 hrywien.

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