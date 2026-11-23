Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 44,9293 hrywny, a euro – na poziomie 49,2763 hrywny. W ciągu doby waluta amerykańska straciła na wartości o 12 kopiejek, a europejska – o 25 kopiejek.

W poniedziałek, 23 listopada, Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs na poziomie 44,93 hrywny za jednego dolara. W niedzielę oficjalny kurs wynosił 45,05 hrywny za jednego dolara. Oficjalny kurs hrywny względem euro wyniesie 49,28.

Oficjalny kurs dolara wynosi: 44,9293 UAH (-12 kop.) za jednego dolara. Ponadto NBU ustalił oficjalny kurs euro względem hrywny na poziomie: 49,2763 UAH (-25 kop.) za 1 euro. Oficjalny kurs złotego wynosi: 11,0632 hrywny (-18 kop.) za 1 złoty.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na specjalistycznych stronach internetowych, stan na godz. 08:00 w poniedziałek:

w bankach dolar notowany jest po kursie 44,88–45,49 UAH, euro po 49,35–50,12 UAH, a złoty po 11,00–11,43 UAH;

na rynku międzybankowym kursy wynoszą 44,93–44,96 UAH/USD oraz 49,37–49,38 UAH/EUR.

Informuje o tym Narodowy Bank Ukrainy.

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