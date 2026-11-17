We wtorek, 17 listopada 2026 r., kurs dolara w ukraińskich kantorach pozostał bez zmian przy zakupie, a przy sprzedaży nieznacznie spadł. Kurs euro spadł zarówno przy zakupie, jak i przy sprzedaży, natomiast w bankach wartość waluty zależy od instytucji i sposobu rozliczenia.

We wtorek rano, 17 listopada, dolar w kantorach kupowano po 46,00 hrywny (bez zmian), a sprzedawano po 46,13 hrywny (-7 kopiejek).

Euro w punktach wymiany kupuje się dziś po 50,87 hrywny (-17 kop.), a sprzedaje — po 51,15 hrywny (-15 kop.).

Średni kurs dolara w bankach wynosi 45,36 hrywny (+1 kop.) przy zakupie waluty i 45,94 hrywny (+2 kop.) przy jej sprzedaży.

Banki kupują euro średnio po 49,96 hrywny (-23 kop.), a sprzedają — po 50,84 hrywny (-26 kop.).

PrivatBank sprzedaje dolary w oddziałach po 45,95 hrywny (bez zmian), a za pomocą karty — po 45,87 hrywny (bez zmian). Euro w oddziałach banku można kupić po 50,90 hrywny (-20 kop.), a za pomocą karty — po 50,76 hrywny (-26 kop.).

Oszczędny Bank w aplikacji sprzedaje dolary po 45,90 hrywny (-5 kop.), a za pomocą karty — po 46,00 hrywny (-5 kop.). Euro w aplikacji „Mobilny Oschadbank” można kupić po 50,90 hrywny (-25 kop.), a kartą — po 51,00 hrywny (-30 kop.).

„PUMB” sprzedaje dolary w kasach po 46,00 hrywny (+10 kop.), a po kursie komercyjnym — po 46,00 hrywny (+10 kop.). Euro w oddziałach banku można kupić po 50,80 hrywny (-30 kop.).

Monobank sprzedaje dziś dolary po 45,86 hrywny (+4 kop.), a euro — po 50,66 hrywny (-29 kop.).

Źródło: Minfin

Przypomnijmy, że 17 listopada NBU obniżył oficjalny kurs euro i dolara.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się prognoz inflacyjnych.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

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