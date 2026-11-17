2026年11月17日星期二，乌克兰各货币兑换点的美元买入汇率保持不变，卖出汇率则略有下跌。 欧元在买入和卖出两方面均有所贬值，而在银行中，汇率则取决于具体机构及结算方式。

截至11月17日（星期二）上午，货币兑换点美元买入价为46.00格里夫纳（持平），卖出价为46.13格里夫纳（下跌7科佩克）。

今日，兑换点欧元买入价为50.87格里夫纳（-17科佩克），卖出价为51.15格里夫纳（-15科佩克）。

银行美元平均汇率为买入45.36格里夫纳（+1科佩克），卖出45.94格里夫纳（+2科佩克）。

银行欧元平均买入价为49.96格里夫纳（-23科普），卖出价为50.84格里夫纳（-26科普）。

普里瓦特银行（PrivatBank）在网点出售美元的汇率为45.95格里夫纳（持平），通过银行卡购买的汇率为45.87格里夫纳（持平）。 在该行网点，欧元买入价为50.90格里夫纳（-20科普），通过银行卡买入价为50.76格里夫纳（-26科普）。

储蓄银行（Oschadbank）在应用程序中美元卖出价为45.90格里夫纳（-5科佩克），通过银行卡交易则为46.00格里夫纳（-5科佩克）。 在“移动储蓄银行”中，欧元现金购买价为50.90格里夫纳（-25科佩克），刷卡购买价为51.00格里夫纳（-30科佩克）。

“普姆银行”在柜台出售美元的价格为46.00格里夫纳（+10科皮），按商业汇率出售的价格为46.00格里夫纳（+10科皮）。 在该行各分行，欧元买入价为50.80格里夫纳（-30科佩克）。

Monobank今日美元卖出价为45.86格里夫纳（+4科皮），欧元卖出价为50.66格里夫纳（-29科皮）。

来源：Minfin

需要提醒的是，乌克兰国家银行已于11月17日下调了欧元和美元的官方汇率。

由于价格压力加剧及通胀预期恶化，乌克兰国家银行将贴现率从16%上调至16.5%。

是受控贬值还是急剧崩盘：乌克兰央行为何放任格里夫纳贬值，汇率将何去何从。

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