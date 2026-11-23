乌克兰国家银行将美元官方汇率定为44.9293格里夫纳，欧元官方汇率为49.2763格里夫纳。过去24小时内，美元贬值12科皮卡，欧元贬值25科皮卡。

截至11月23日（周一），乌克兰国家银行将官方汇率定为1美元兑44.93格里夫纳。周日的官方汇率为1美元兑45.05格里夫纳。 格里夫纳对欧元的官方汇率将为49.28。

美元官方汇率为：1美元兑44.9293格里夫纳（-12科皮克）。此外，乌克兰国家银行还将欧元兑格里夫纳的官方汇率定为：1欧元兑49.2763格里夫纳（-25科皮克）。 波兰兹罗提的官方汇率为：1波兰兹罗提兑11.0632格里夫纳（-18科普）。

根据相关网站的数据，截至周一上午08:00：

银行的美元交易汇率为44.88-45.49格里夫纳，欧元为49.35-50.12格里夫纳，波兰兹罗提为11.00-11.43格里夫纳；

银行间市场汇率为44.93-44.96格里夫纳/美元和49.37-49.38格里夫纳/欧元。

乌克兰国家银行通报了这一消息。

乌克兰加油站汽油和柴油价格下降：截至11月23日的燃油价格。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10–16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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