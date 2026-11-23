Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,9293 грн, а евро — 49,2763 грн. За сутки американская валюта подешевела на 12 копеек, европейская — на 25 копеек.

По состоянию на понедельник, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,93 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 45,05 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,28.

Официальный курс доллара составляет: 44,9293 грн (-12 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,2763 грн (-25 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,0632 грн. (-18 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,88–45,49 грн, евро — по 49,35–50,12 грн, злотый — по 11,00–11,43 грн;

на межбанке курсы составляют 44,93–44,96 грн/долл. и 49,37–49,38 грн/евро.

Об этом сообщает НБУ.

В Украине снизилась стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС: цены на топливо по состоянию на 23 ноября.

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В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

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