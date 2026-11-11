НБУ постепенно заменяет старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен
Национальный банк Украины проводит плановую замену банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца на более современные купюры. Это не означает внезапного изъятия денег из обращения, поэтому украинцам разъяснили, нужно ли специально обменивать такие банкноты.
В Нацбанке напомнили, что о постепенной замене банкнот номиналом 50 и 200 гривен образцов 2003–2007 годов сообщили еще в октябре 2024 года. Сам процесс начался 1 ноября того же года.
Речь идет о замене старых купюр на банкноты номиналом 50 и 200 гривен образца 2014 года. Это часть комплексной работы НБУ по оптимизации наличного обращения и повышению качества денежных знаков.
В то же время жителям страны не нужно специально обменивать такие банкноты. Они остаются действительным платежным средством, и ими можно без ограничений расплачиваться.
НБУ также проводит постепенную замену других банкнот предыдущих лет выпуска:
- 20 и 100 гривен образцов 2003–2007 годов — с 1 января 2023 года;
- 500 гривен — с 1 августа 2024 года;
- 50 и 200 гривен образцов 2003–2007 годов — с 1 ноября 2024 года.
В ходе этого процесса банки не выдают такие купюры из касс при проведении всех видов наличных операций. Нацбанк также прекратил передавать их банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям по обработке наличных.
Когда банкноты старого образца поступают в банки, их больше не возвращают в обращение, а передают Национальному банку для дальнейшей утилизации.
Отдельно в НБУ напомнили, что с 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов изъяты из обращения и больше не являются средством платежа при наличных расчетах. Вместо них в обращении используются монеты соответствующих номиналов.
В то же время такие банкноты еще можно бесплатно обменять на монеты и банкноты других номиналов, находящихся в обращении:
- в Национальном банке — до принятия отдельного решения о завершении обмена;
- в уполномоченных банках — до 28 февраля 2029 года;
- в других банках Украины — до 26 февраля 2027 года.
В Нацбанке подчеркивают, что замена банкнот предыдущих лет является обычным плановым процессом обновления наличных денег, а не поводом для беспокойства граждан.
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Также НБУ рассказал о введении новой банкноты номиналом 2000 гривен.
Кроме того, Национальный банк Украины заявил о введении в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен с 4 сентября 2026 года. Сама же презентация купюры состоялась заранее, чтобы банковские и небанковские учреждения успели настроить оборудование, а граждане и бизнес ознакомились с её дизайном и защитой.
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