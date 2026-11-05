Золото в Нью-Йорке поднялось выше 4000 долларов за унцию — The Rio Times

В Нью-Йорке 4 ноября спотовая цена золота выросла примерно на 3% и в ходе торгов достигла около 4040 долларов за унцию, вновь превысив отметку в 4000 долларов. Серебро подорожало примерно на 4,4% — почти до 52 долларов за унцию, сообщает The Rio Times.

Доллар и доходность облигаций

По данным издания, рост драгоценных металлов произошел после того, как демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США на промежуточных выборах. Индекс доллара снизился на 0,37%, до 101,49, а доходность 10-летних государственных облигаций США упала на 5 базисных пунктов, до 4,90%.

Более низкая доходность облигаций уменьшает альтернативную стоимость владения золотом, которое не приносит процентного дохода. Ослабление доллара также делает металлы более доступными для покупателей, рассчитывающихся в других валютах.

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Динамика биржевых фондов

Биржевой фонд GLD, отслеживающий золото, завершил сессию ростом на 3,68%, до 372,49 доллара. Фонд SLV, связанный с серебром, поднялся на 5,17%, до 47,16 доллара. Фонд PPLT, ориентированный на платину, прибавил 5,6% и закрылся на уровне 13,54 доллара.

В то же время рост произошел после резкого падения котировок в конце октября. 30 октября золото опускалось до 3875 долларов за унцию, а серебро — до 49,07 доллара. По оценке The Rio Times, текущее движение может быть восстановлением после предыдущего спада, а не началом нового восходящего тренда.

Серебро для Латинской Америки

Повышение цены на серебро имеет значение для Мексики и Перу — крупнейших мировых производителей металла. По данным Silver Institute, в 2025 году Мексика добыла 172,9 млн унций серебра, а Перу — 130 млн унций. Акции перуанской горнодобывающей компании Buenaventura в Нью-Йорке выросли на 7,6%, до 28,80 доллара.

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