W Nowym Jorku 4 listopada cena spot złota wzrosła o około 3% i podczas handlu osiągnęła około 4040 dolarów za uncję, ponownie przekraczając poziom 4000 dolarów. Srebro podrożało o około 4,4% — do niemal 52 dolarów za uncję, podaje The Rio Times.

Dolar i rentowność obligacji

Według publikacji wzrost cen metali szlachetnych nastąpił po tym, jak Demokraci zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu USA w wyborach uzupełniających. Indeks dolara spadł o 0,37%, do 101,49, a rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych obniżyła się o 5 punktów bazowych, do 4,90%.

Niższa rentowność obligacji zmniejsza koszt alternatywny posiadania złota, które nie przynosi dochodu odsetkowego. Osłabienie dolara sprawia również, że metale są bardziej dostępne dla kupujących rozliczających się w innych walutach.

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Dynamika funduszy giełdowych

Fundusz giełdowy GLD, który śledzi ceny złota, zakończył sesję wzrostem o 3,68%, do 372,49 dolara. Fundusz SLV powiązany ze srebrem wzrósł o 5,17%, do 47,16 dolara. Fundusz PPLT, skoncentrowany na platynie, zyskał 5,6% i zamknął się na poziomie 13,54 dolara.

Jednocześnie wzrost nastąpił po gwałtownym spadku notowań pod koniec października. 30 października złoto spadło do 3875 dolarów za uncję, a srebro — do 49,07 dolara. Według oceny The Rio Times obecny ruch może być odbiciem po wcześniejszym spadku, a nie początkiem nowego trendu wzrostowego.

Srebro dla Ameryki Łacińskiej

Wzrost ceny srebra ma znaczenie dla Meksyku i Peru — największych światowych producentów tego metalu. Według Silver Institute w 2025 roku Meksyk wydobył 172,9 mln uncji srebra, a Peru — 130 mln uncji. Akcje peruwiańskiej spółki wydobywczej Buenaventura w Nowym Jorku wzrosły o 7,6%, do 28,80 dolara.

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