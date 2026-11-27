Aby otrzymać środki w styczniu 2027 roku, Rada Najwyższa musi do końca 2026 roku uchwalić jeszcze dziewięć ustaw. Poinformował o tym wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Wsiewołod Czenców.

„Od początku wojny na pełną skalę wsparcie finansowe dla Ukrainy ze strony UE i państw członkowskich przekroczyło 245 mld euro… Tylko w ramach komponentu Ukraine Facility kwota wsparcia przekroczyła już 40 mld euro. Jednocześnie należy zrozumieć, że uzyskanie wsparcia finansowego zależy bezpośrednio od wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie integracji europejskiej, w szczególności od uchwalenia odpowiednich projektów ustaw” – powiedział Czenców podczas „godziny pytań do rządu” w Radzie Najwyższej w piątek.

Zaznaczył, że zgodnie z ustaleniami z UE dotyczącymi wsparcia finansowego do końca czwartego kwartału 2026 roku przewiduje się uchwalenie kolejnych dziewięciu ustaw.

„Z uchwaleniem każdej z nich wiąże się finansowanie w wysokości około 230 mln euro. W związku z tym terminowe uchwalenie tych ustaw przez parlament pozwoli Ukrainie liczyć na otrzymanie już w styczniu ponad 2 mld euro” – podkreślił wicepremier.

Powiedział również, że zmiany w „Planie Ukrainy” przewidują włączenie 29 nowych działań związanych z pozyskaniem dodatkowego wsparcia budżetowego w wysokości ponad 6,6 mld euro.

Jak powiedział, obecnie rząd we współpracy z parlamentem kończy przygotowywanie zmian do Planu, informuje korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

Przypomnijmy, że Ukraina poszukuje kolejnych 25 mld euro na finansowanie w 2027 roku.

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