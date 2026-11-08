W ciągu tygodnia NBU sprzedał na rynku walutowym prawie 1,77 mld dolarów

W okresie od 2 do 6 listopada Narodowy Bank Ukrainy sprzedał na międzybankowym rynku walutowym 1,76 mld dolarów.

Jednocześnie organ regulacyjny nie dokonywał zakupów waluty.

Łączna wartość sprzedaży wyniosła 1 767,58 mln dolarów — o 50,57 mln mniej niż w poprzednim tygodniu.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy

Na międzybankowym rynku walutowym Ukrainy o godz. 16:00 kurs hrywny względem dolara ustabilizował się na poziomie 45,31/45,34 UAH/USD, a względem euro – 50,60/50,62 UAH/EUR.



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