W poniedziałek, 30 listopada, Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 45,02 hrywny, czyli o 9 kopiejek mniej niż 27 listopada.

Euro będzie kosztować 49,35 hrywny — o 14 kopiejek mniej.

Na rynku gotówkowym, według stanu na 27 listopada, banki kupowały dolara średnio po 44,91 hrywny, a sprzedawały po 45,49 hrywny. Euro kupowano po 49,30 hrywny, a sprzedawano po 50,02 hrywny.

W kantorach dolar kosztował średnio 45,47 hrywny przy sprzedaży, a euro — 50,27 hrywny.

Źródło: NBU.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł oficjalny kurs dolara i euro na wtorek, 24 listopada.

Dolar i euro nadal traciły na wartości: NBU zaktualizował kursy walut na 23 listopada

Narodowy Bank Ukrainy ustalił zaktualizowane oficjalne kursy dolara i euro na piątek, 27 listopada. Obie waluty zagraniczne nadal traciły na wartości w stosunku do hrywny.

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