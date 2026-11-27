На понедельник, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,02 грн, что на 9 копеек ниже, чем 27 ноября.

Евро будет стоить 49,35 грн — на 14 копеек меньше.

На наличном рынке по состоянию на 27 ноября банки в среднем покупали доллар по 44,91 грн, а продавали по 45,49 грн. Евро покупали по 49,30 грн, а продавали по 50,02 грн.

В обменных пунктах доллар стоил в среднем 45,47 грн при продаже, а евро — 50,27 грн.

Источник: НБУ.

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на вторник, 24 ноября.

Доллар и евро продолжили дешеветь: НБУ обновил курс валют на 23 ноября

Национальный банк Украины установил обновленные официальные курсы доллара и евро на пятницу, 27 ноября. Обе иностранные валюты продолжили дешеветь по отношению к гривне.

Читай нас в