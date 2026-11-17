Во вторник, 17 ноября 2026 года, курс доллара в украинских обменных пунктах остался неизменным при покупке, а при продаже немного снизился. Евро подешевело в обоих направлениях обмена, тогда как в банках стоимость валюты зависит от учреждения и способа расчета.

По состоянию на утро вторника, 17 ноября, доллар в обменных пунктах покупают по 46,00 гривны (без изменений), а продают — по 46,13 гривны (-7 коп.).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 50,87 гривны (-17 коп.), а продают — по 51,15 гривны (-15 коп.).

Средний курс доллара в банках составляет 45,36 гривны (+1 коп.) при покупке валюты и 45,94 гривны (+2 коп.) при ее продаже.

Евро банки покупают в среднем по 49,96 гривны (-23 коп.), а продают — по 50,84 гривны (-26 коп.).

«ПриватБанк» продает доллары в отделениях по 45,95 гривны (без изменений), а по карте — по 45,87 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 50,90 гривны (-20 коп.), а по карте — по 50,76 гривны (-26 коп.).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,90 гривны (-5 коп.), а по карте — по 46,00 гривны (-5 коп.). Евро в «Мобильном Ощаде» можно купить по 50,90 гривны (-25 коп.), а по карте — по 51,00 гривны (-30 коп.).

«ПУМБ» продает доллары в кассах по 46,00 гривны (+10 коп.), а по коммерческому курсу — по 46,00 гривны (+10 коп.). Евро в отделениях банка можно купить по 50,80 гривны (-30 коп.).

Monobank сегодня продает доллары по 45,86 гривны (+4 коп.), а евро — по 50,66 гривны (-29 коп.).

Источник: Minfin

Напомним, НБУ 17 ноября снизил официальный курс евро и доллара.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

Читай нас в