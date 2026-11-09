НБУ повысил официальные курсы доллара и евро на 10 ноября

Национальный банк Украины установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 10 ноября. Обе основные валюты подорожали по отношению к гривне.

Согласно обновленным данным, курс доллара США составит 45,41 гривны. Это на 9 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.

Евро будет стоить 50,82 гривны, подорожав на 17 копеек.

Напомним, исторического максимума доллар достиг 4 ноября, когда его официальный курс составлял 45,67 гривны. Евро установил рекорд 24 августа на уровне 52,25 гривны.

Источник: Национальный банк Украины

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,31/45,34 грн/долл., а к евро — 50,60/50,62 грн/евро.



Курс валют на 6 ноября 2026 года – сколько стоят доллар, евро и злотый.

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

Читай нас в