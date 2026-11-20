В понедельник, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,93 грн.

Гривна укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Евро также подешевел — до 49,28 грн. Национальная валюта укрепилась по отношению к нему на 25 копеек.

На межбанковском рынке по состоянию на 16:00 доллар торговался по 44,90–44,95 грн, а евро — по 49,33–49,36 грн.

Источник: Национальный банк Украины.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 ноября 2026 года, официальный курс доллара США на уровне 45,20 гривны. По сравнению со средой, 18 ноября, когда американская валюта стоила 45,34 гривны, её стоимость снизилась на 14 копеек.

Во вторник, 17 ноября 2026 года, курс доллара в украинских обменных пунктах остался неизменным при покупке, а при продаже немного снизился. Евро подешевело в обоих направлениях обмена, тогда как в банках стоимость валюты зависит от учреждения и способа расчета.

Напомним, НБУ 17 ноября снизил официальный курс евро и доллара.

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