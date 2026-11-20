W poniedziałek, 23 listopada, Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 44,93 UAH.

Hrywna umocniła się o 12 kopiejek w porównaniu z poprzednim kursem.

Euro również straciło na wartości — do 49,28 hrywny. Waluta krajowa umocniła się względem niego o 25 kopiejek.

Na rynku międzybankowym o godz. 16:00 dolar był notowany na poziomie 44,90–44,95 hrywny, a euro — na poziomie 49,33–49,36 hrywny.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy ustalił na czwartek, 19 listopada 2026 r., oficjalny kurs dolara amerykańskiego na poziomie 45,20 hrywny. W porównaniu ze środą, 18 listopada, kiedy amerykańska waluta kosztowała 45,34 hrywny, jej wartość spadła o 14 kopiejek.

We wtorek, 17 listopada 2026 r., kurs dolara w ukraińskich kantorach pozostał niezmieniony przy zakupie, a przy sprzedaży nieznacznie spadł. Euro straciło na wartości w obu kierunkach wymiany, podczas gdy w bankach wartość waluty zależy od instytucji i sposobu rozliczenia.

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy (NBU) obniżył 17 listopada oficjalny kurs euro i dolara.

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