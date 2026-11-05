Arabia Saudyjska przedłużyła Pakistanowi finansowanie w wysokości 3 mld dolarów, którego termin wygasał 31 października. Poinformował o tym w Islamabadzie minister finansów Pakistanu Muhammad Aurangzeb, pisze Dawn.

Według ministra Rijad przekazał te środki w kwietniu, aby pokryć lukę powstałą w wyniku płatności Pakistanu na rzecz Zjednoczonych Emiratów Arabskich w wysokości 3,5 mld dolarów. Aurangzeb nie sprecyzował nowego okresu finansowania, nazywając go „rozsądnym”. Zaznaczył również, że Arabia Saudyjska wcześniej przedłużyła do 2028 roku odrębne finansowanie dla Pakistanu w wysokości 5 mld dolarów.

Amerykańskie wsparcie

Jednocześnie minister obniżył oczekiwania dotyczące wartego 10 mld dolarów mechanizmu Exchange Stabilisation Support Facility, o który w lipcu zwrócono się do USA. Oświadczył, że Pakistan przede wszystkim dążył do uzyskania dostępu do rynków kapitałowych i już to osiągnął, emitując we wrześniu obligacje o wartości 3 mld dolarów. Wartość złożonych na nie zleceń wyniosła 6 mld dolarów.

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Aurangzeb nazwał możliwy amerykański mechanizm dodatkowym wsparciem płynnościowym dla państwa, ale powiedział, że rząd będzie działał dalej także bez niego. Pakistan planuje również kolejne emisje euroobligacji, obligacji panda oraz obligacji denominowanych w rupiach i rozliczanych w dolarach.

Plany dotyczące długu

Według ministra rezerwy walutowe kraju pokrywają ponad trzy miesiące importu, a do końca roku rząd liczy na podniesienie tego wskaźnika do czterech miesięcy dzięki pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych. Poinformował także, że rada wykonawcza MFW ma w grudniu rozpatrzyć wypłatę Pakistanowi 1,2 mld dolarów.

Rząd kraju planuje zmniejszyć zadłużenie zagraniczne o 4 mld dolarów w bieżącym roku fiskalnym oraz o kolejne 3,5 mld dolarów w przyszłym roku. Muhammad Aurangzeb oświadczył, że Pakistan stara się zastąpić kosztowne krótkoterminowe pożyczki tańszym finansowaniem o dłuższych terminach zapadalności, aby ograniczyć ryzyko refinansowania.

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