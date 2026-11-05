Саудовская Аравия продлила Пакистану финансирование на 3 млрд долларов, срок которого истекал 31 октября. Об этом в Исламабаде сообщил министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб, пишет Dawn.

По словам министра, Эр-Рияд предоставил эти средства в апреле, чтобы покрыть разрыв, возникший из-за выплат Пакистана Объединенным Арабским Эмиратам на 3,5 млрд долларов. Аурангзеб не уточнил новый срок финансирования, назвав его «разумным». Он также отметил, что Саудовская Аравия ранее продлила до 2028 года отдельное финансирование Пакистана на 5 млрд долларов.

Американская поддержка

В то же время министр снизил ожидания относительно запрошенного в июле у США механизма Exchange Stabilisation Support Facility объемом 10 млрд долларов. Он заявил, что Пакистан прежде всего стремился получить доступ к рынкам капитала и уже достиг этого, разместив в сентябре облигации на 3 млрд долларов. Объем заявок на них составил 6 млрд долларов.

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Аурангзеб назвал возможный американский механизм дополнительной поддержкой ликвидности для государства, но сказал, что правительство будет двигаться вперед и без него. Пакистан также планирует дальнейшие выпуски еврооблигаций, панда-облигаций и облигаций, номинированных в рупиях и рассчитываемых в долларах.

Планы по долгу

По словам министра, валютные резервы страны покрывают более трех месяцев импорта, а к концу года правительство рассчитывает довести этот показатель до четырех месяцев благодаря привлечению средств на рынках капитала. Он также сообщил, что исполнительный совет МВФ в декабре должен рассмотреть выделение Пакистану 1,2 млрд долларов.

Правительство страны планирует сократить внешний долг на 4 млрд долларов в текущем финансовом году и еще на 3,5 млрд долларов в следующем году. Мухаммад Аурангзеб заявил, что Пакистан пытается заменить дорогие краткосрочные заимствования более дешевым финансированием с более длительными сроками погашения, чтобы снизить риски рефинансирования.

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