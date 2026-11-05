沙特阿拉伯将向巴基斯坦提供的30亿美元融资展期——Dawn

沙特阿拉伯将向巴基斯坦提供的30亿美元融资展期，该融资原定于10月31日到期。巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布在伊斯兰堡宣布了这一消息，Dawn报道。

部长表示，利雅得于4月提供这笔资金，以填补巴基斯坦向阿拉伯联合酋长国支付35亿美元款项所产生的缺口。奥朗则布没有说明融资的新期限，称其“合理”。他还指出，沙特阿拉伯此前已将向巴基斯坦提供的另一笔50亿美元融资延长至2028年。

美国支持

与此同时，这位部长降低了对巴基斯坦7月向美国申请的100亿美元Exchange Stabilisation Support Facility机制的预期。他表示，巴基斯坦首先寻求进入资本市场，并且已经通过9月发行30亿美元债券实现了这一目标。该债券的认购申请总额为60亿美元。

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奥朗则布称，可能推出的美国机制将为国家提供额外的流动性支持，但表示政府即使没有该机制也将继续推进。巴基斯坦还计划进一步发行欧洲债券、熊猫债券，以及以卢比计价并以美元结算的债券。

债务计划

部长表示，该国的外汇储备可覆盖超过三个月的进口，政府预计将在年底前通过在资本市场筹资，将这一指标提高至四个月。他还表示，国际货币基金组织执行董事会预计将在12月审议向巴基斯坦拨付12亿美元的事宜。

该国政府计划在本财年将外债减少40亿美元，并在下一年再减少35亿美元。穆罕默德·奥朗则布表示，巴基斯坦正试图以期限更长、成本更低的融资替代昂贵的短期借款，以降低再融资风险。

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