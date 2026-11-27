为了在2027年1月获得资金，乌克兰最高拉达必须在2026年底前通过另外九项法律。乌克兰负责欧洲和欧亚大西洋一体化事务的副总理弗谢沃洛德·琴佐夫表示了这一点。

“自全面战争爆发以来，欧盟及其成员国对乌克兰的财政支持已超过2450亿欧元……仅‘乌克兰援助计划’一项，支持金额就已超过400亿欧元。 与此同时，必须认识到，能否获得财政支持直接取决于我们履行欧洲一体化义务的情况，特别是通过相关法案，”琴佐夫周五在最高拉达的‘政府问答时间’上表示。

他指出，根据与欧盟就财政支持达成的协议，预计到2026年第四季度末还将通过另外九项法律。

“每项法律的通过都关联着约2.3亿欧元的资金。 因此，如果议会能及时通过这些法律，乌克兰有望在1月份就获得超过20亿欧元的资金，”这位副总理强调道。

他还表示，《乌克兰计划》的修订内容将纳入29项新举措，旨在争取总额超过66亿欧元的额外预算支持。

据“国际文传电讯社-乌克兰”记者报道，他表示，目前政府正与议会协调，正在完成对该计划修订案的起草工作。

需要指出的是，乌克兰正在寻求额外250亿欧元资金以满足2027年的融资需求。

爱沙尼亚总理支持将欧盟下一期多年期预算与对乌克兰的资助挂钩。

在喀尔巴阡地区，马亚尔并未改变其关于将对乌克兰的资助纳入欧盟预算的决定。

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