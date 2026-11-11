乌克兰国家银行正在逐步更换旧版50和200格里夫纳纸币

乌克兰国家银行正在按计划将旧版面额为50和200格里夫纳的纸币更换为更现代的纸币。这并不意味着这些纸币会突然被收回流通，因此乌克兰方面已向民众说明是否需要专门兑换此类纸币。

乌克兰国家银行提醒道，关于逐步更换2003-2007年版50和200格里夫纳纸币的消息早在2024年10月就已公布。该过程于同年11月1日正式启动。

此次更换是指将旧版纸币替换为2014年版面额为50和200格里夫纳的纸币。这是乌克兰国家银行优化现金流通、提升纸币质量的综合工作的一部分。

同时，国内居民无需专门兑换此类纸币。它们仍为有效的支付手段，可不受限制地用于支付。

乌克兰国家银行还正在逐步更换其他早期发行的纸币：

2003-2007年版20格里夫纳和100格里夫纳纸币——自2023年1月1日起；

500格里夫纳——自2024年8月1日起；

2003-2007年版50和200格里夫纳纸币——自2024年11月1日起。

在此过程中，各银行在所有现金业务中均不再从出纳处发放此类纸币。国家银行也已停止向银行、收款公司及现金处理企业提供此类纸币。

当旧版纸币流入银行后，将不再重新投入流通，而是移交至国家银行进行后续销毁处理。

乌克兰国家银行另行提醒，自2026年3月2日起，2003-2007年版面额为1、2、5和10格里夫纳的纸币将退出流通，不再作为现金结算的支付手段。取而代之的是，流通中将使用相应面额的硬币。

与此同时，此类纸币仍可免费兑换为流通中的硬币及其他面额的纸币：

在国家银行——直至通过关于终止兑换的单独决议为止；

在授权银行——截至2029年2月28日；

在乌克兰其他银行——截至2027年2月26日。

乌克兰国家银行强调，更换往年发行的纸币是常规的现金更新计划，无需民众担忧。

此前，乌克兰国家银行曾公布了乌克兰境内流通最广泛的纸币和硬币。

此外，乌克兰国家银行还介绍了面值2000格里夫纳的新纸币的发行情况。

此外，乌克兰国家银行宣布将于2026年9月4日起将2000格里夫纳面额纸币投入流通。 新钞票的发布仪式提前举行，以便银行和非银行机构有时间调整设备，同时让公民和企业熟悉其设计和防伪特征。

赫特曼采夫就新发行的2000格里夫纳纸币对通货膨胀的影响发表了评论。

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