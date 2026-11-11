NBU stopniowo wycofuje stare banknoty o nominałach 50 i 200 hrywien

Narodowy Bank Ukrainy przeprowadza planową wymianę banknotów o nominałach 50 i 200 hrywien starego wzoru na nowsze banknoty. Nie oznacza to nagłego wycofania pieniędzy z obiegu, dlatego wyjaśniono Ukraińcom, czy konieczna jest specjalna wymiana takich banknotów.

W Narodowym Banku przypomniano, że o stopniowej wymianie banknotów o nominałach 50 i 200 hrywien z lat 2003–2007 poinformowano już w październiku 2024 roku. Sam proces rozpoczął się 1 listopada tego samego roku.

Chodzi o wymianę starych banknotów na banknoty o nominałach 50 i 200 hrywien z 2014 roku. Jest to część kompleksowych działań NBU mających na celu optymalizację obiegu gotówki i poprawę jakości banknotów.

Jednocześnie mieszkańcy kraju nie muszą specjalnie wymieniać takich banknotów. Pozostają one ważnym środkiem płatniczym i można nimi płacić bez ograniczeń.

NBU przeprowadza również stopniową wymianę innych banknotów z poprzednich lat emisji:

banknoty o nominałach 20 i 100 hrywien z lat 2003–2007 – od 1 stycznia 2023 r.;

500 hrywien – od 1 sierpnia 2024 r.;

50 i 200 hrywien z lat 2003–2007 – od 1 listopada 2024 r.

W trakcie tego procesu banki nie wydają takich banknotów z kas przy żadnym rodzaju operacji gotówkowych. Bank Narodowy zaprzestał również przekazywania ich bankom, firmom inkasującym oraz przedsiębiorstwom zajmującym się obsługą gotówki.

Gdy banknoty starego wzoru trafiają do banków, nie są one ponownie wprowadzane do obiegu, lecz przekazywane do Narodowego Banku Ukrainy w celu dalszej utylizacji.

Osobno w NBU przypomniano, że od 2 marca 2026 r. banknoty o nominałach 1, 2, 5 i 10 hrywien z serii z lat 2003–2007 r. zostaną wycofane z obiegu i nie będą już stanowić środka płatniczego w rozliczeniach gotówkowych. Zamiast nich w obiegu wykorzystywane są monety o odpowiednich nominałach.

Jednocześnie banknoty te można nadal bezpłatnie wymienić na monety oraz banknoty o innych nominałach znajdujących się w obiegu:

w Banku Narodowym – do czasu podjęcia odrębnej decyzji o zakończeniu wymiany;

w upoważnionych bankach – do 28 lutego 2029 r.;

w innych bankach Ukrainy – do 26 lutego 2027 roku.

W Banku Narodowym podkreślają, że wymiana banknotów z poprzednich lat jest zwykłym, planowym procesem odświeżania gotówki, a nie powodem do niepokoju obywateli.

Wcześniej Narodowy Bank Ukrainy podał listę najczęściej występujących banknotów i monet w Ukrainie.

Ponadto NBU poinformował o wprowadzeniu nowego banknotu o nominale 2000 hrywien.

Ponadto Narodowy Bank Ukrainy ogłosił wprowadzenie do obiegu banknotu o nominale 2 000 hrywien od 4 września 2026 roku. Sama prezentacja banknotu odbyła się z wyprzedzeniem, aby instytucje bankowe i pozabankowe zdążyły dostosować sprzęt, a obywatele i przedsiębiorcy zapoznali się z jego wyglądem i zabezpieczeniami.

Getmantsev skomentował wpływ nowego banknotu o nominale 2 tys. hrywien na inflację.

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