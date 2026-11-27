W obwodzie altajskim Federacji Rosyjskiej zaczęto odmawiać pacjentom planowych operacji z powodu braku środków w systemie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Czas oczekiwania na zabieg chirurgiczny może trwać nawet cztery miesiące, chociaż normatywny termin planowej hospitalizacji nie powinien przekraczać 14 dni roboczych.

O problemie tym poinformował podczas posiedzenia regionalnego zgromadzenia ustawodawczego deputowany Andrij Czernobaj, jak podaje „Bankfax”. Według niego skargi napływają od pacjentów z Rubcowska, Zmeinogorska i Gornjaka. Szpitale tłumaczą odmowy tym, że roczne limity finansowania w ramach systemu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego zostały już wyczerpane.

Przewodniczący zgromadzenia ustawodawczego Aleksander Romanenko potwierdził, że w miejskim szpitalu nr 1 w Rubcowsku wstrzymano planowe hospitalizacje. Jak twierdzi, decyzję podjął zastępca ordynatora bez uzgodnienia z dyrektorem placówki. Romanenko oświadczył, że za to zostaną ukarani zarówno kierownik medyczny, jak i ordynator.

Jednocześnie przyznał, że region boryka się z problemami związanymi z finansowaniem służby zdrowia, które utrzymają się również w przyszłym roku. W regionalnym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych obiecano dokonać realokacji środków między szpitalami.

Problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej obserwuje się również w innych regionach Federacji Rosyjskiej. Według danych Izby Obrachunkowej w pierwszym półroczu 2026 r. regionalne wydatki na służbę zdrowia zmniejszyły się o 5,8%, czyli o około 742,8 mln dolarów. Finansowanie zmniejszyło 42 podmioty federacji, w 11 z nich — o 20% i więcej.

W 2027 roku planowane jest również zmniejszenie federalnych wydatków na opiekę zdrowotną: zgodnie z budżetem przyjętym przez Dumę Państwową 24 listopada na tę dziedzinę przewidziano około 21,9 mld dolarów — o 3% mniej niż w bieżącym roku. Jednocześnie wydatki na armię i zakup uzbrojenia mają wzrosnąć o jedną trzecią — do rekordowej kwoty 208,2 mld dolarów.

Wcześniej Duma Państwowa zatwierdziła przeniesienie oszczędności emerytalnych Rosjan do wojskowego budżetu Putina.

Rząd Rosji już trzeci rok z rzędu sprzedaje złoto z Funduszu Dobrobytu Narodowego, aby uzupełnić budżet federalny, wesprzeć banki państwowe oraz sfinansować zakrojone na szeroką skalę projekty infrastrukturalne i wojskowe. W latach 2022–2025 ilość złota w bilansie Funduszu zmniejszyła się o 71%.

Wypłaty gotówki z rosyjskich banków osiągnęły poziom katastrofalny dla systemu finansowego.

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