W dniu 25 listopada Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu i w całości projekt ustawy nr 10225-d, który ustanawia zasady opodatkowania transakcji dotyczących aktywów wirtualnych oraz regulacji rynku kryptowalut na Ukrainie.

Ukraińcy będą płacić 23% podatku od zysków ze sprzedaży aktywów cyfrowych, natomiast w przypadku wcześniej nabytych kryptowalut przewidziano specjalny tryb przejściowy ze stawką 10%. Giełdy kryptowalut będą musiały przejść proces autoryzacji, spełniać wymogi monitoringu finansowego oraz składać sprawozdania dotyczące transakcji klientów.

Jednocześnie uchwalenie ustawy nie rozwiązuje wszystkich problemów ukraińskiego rynku kryptowalut. W szczególności pozostają ograniczenia walutowe Narodowego Banku, kwestia obliczania zysków z inwestycji z uwzględnieniem dewaluacji hrywny oraz trudności związane z administracją podatkową.

Serwis UA.News zbadał, dlaczego regulacja rynku kryptowalut przeciągała się przez lata, ile podatków będą musieli płacić inwestorzy oraz czy Ukraina będzie mogła stać się jednym z europejskich centrów finansów cyfrowych.

Jak Ukraina przez prawie dziesięć lat próbowała uregulować rynek kryptowalut

Pierwsze próby uregulowania obrotu kryptowalutami na Ukrainie rozpoczęły się już w 2017 roku. Jednak organy państwowe nie były w stanie wypracować jednolitego stanowiska co do tego, czym właściwie jest kryptowaluta — środkiem płatniczym, instrumentem finansowym czy odrębnym rodzajem majątku cyfrowego.

We wrześniu 2021 roku Rada Najwyższa po raz pierwszy uchwaliła ustawę o aktywach wirtualnych, jednak prezydent Wołodymyr Zełenski odesłał ją do parlamentu wraz ze swoimi propozycjami. Po wprowadzeniu poprawek 17 lutego 2022 roku posłowie ponownie uchwalili ustawę Ukrainy „O aktywach wirtualnych”.

Dokument ten określał status prawny aktywów cyfrowych, prawa ich właścicieli oraz zasady działalności firm zajmujących się kryptowalutami. Miał on jednak wejść w życie dopiero po wprowadzeniu odpowiednich zmian do Kodeksu podatkowego.

Jak wyjaśnia prawnik i prywatny inwestor Taras Huk, właśnie dlatego obecnej decyzji parlamentu nie należy całkowicie słusznie nazywać bezpośrednio legalizacją kryptowalut.

„W rzeczywistości chodzi właśnie o opodatkowanie kryptowalut. Ustawa o ich legalizacji została uchwalona jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji, jednak jej wejście w życie zależało od przyjęcia odpowiednich zmian w Kodeksie podatkowym” – wyjaśnił ekspert.

W listopadzie 2023 roku w Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy nr 10225, który miał określić mechanizm opodatkowania aktywów cyfrowych. W kwietniu 2025 roku parlamentarna komisja finansowa przygotowała dopracowany projekt ustawy nr 10225-d, który posłowie poparli w pierwszym czytaniu 3 września 2025 roku.

Jednak przygotowanie dokumentu do drugiego czytania przeciągnęło się o ponad rok. W ten sposób od pierwszych inicjatyw ustawodawczych dotyczących kryptowalut do uchwalenia mechanizmu ich opodatkowania minęło ponad dziewięć lat.

Dlaczego państwo przez lata nie potrafiło uregulować rynku kryptowalut

Jedną z obiektywnych przyczyn opóźnienia reformy była pełnoskalowa inwazja rosyjska. Jednocześnie Taras Huk przypuszcza, że dalsze opóźnianie procesu mogło wynikać z niechęci niektórych osób zaangażowanych w podejmowanie decyzji państwowych do wprowadzenia przejrzystego opodatkowania aktywów cyfrowych.

„Oczywiście w pierwszym i drugim roku wojny nie było na to czasu, ale dalsze opóźnienie, moim zdaniem wynikało właśnie z tego, że bardzo wielu spośród tych, którzy mieli podejmować decyzje, nie było zachwyconych tym, że od aktywów kryptowalutowych trzeba płacić podatki” – uważa prawnik.

Ekspert zwraca uwagę, że aktywa kryptowalutowe i giełdy kryptowalut wielokrotnie pojawiały się w doniesieniach dotyczących śledztw w sprawach korupcyjnych, w szczególności w materiałach dotyczących tzw. nagrań NABU.

Kolejnym problemem był podział kompetencji między Narodowym Bankiem Ukrainy a Narodową Komisją ds. Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego (NKCPWRK). Narodowy Bank Ukrainy rozpatrywał kryptowaluty przede wszystkim z punktu widzenia stabilności finansowej i kontroli walutowej. Szczególne zaniepokojenie regulatora budziły stablecoiny, których masowe wykorzystanie w rozliczeniach mogłoby potencjalnie osłabić rolę hrywny.

Ostatecznie strony uzgodniły model wspólnej regulacji z podziałem kompetencji między obie instytucje.

Założyciel giełdy kryptowalut WhiteBIT, założyciel i prezes W Group Włodzimierz Nosow pozytywnie ocenił osiągnięcie kompromisu między organami państwowymi.

„Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że przed ostatecznym głosowaniem parlament, Narodowy Bank Ukrainy oraz NKCPFR uzgodniły stanowiska w sprawie kontrowersyjnych zapisów dokumentu. Zasady przyjęte za zgodą wszystkich organów regulacyjnych mają znacznie większe szanse na skuteczne funkcjonowanie w praktyce” – zaznaczył Nosow.

Ile podatków będą płacić posiadacze kryptowalut

Warto zauważyć, że dochody ze sprzedaży kryptowalut były opodatkowane na Ukrainie już wcześniej, jednak zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu podatkowego. Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Służby Podatkowej dochody te klasyfikowano jako dochody zagraniczne lub inne dochody osób fizycznych i podlegały one podatkowi dochodowemu od osób fizycznych oraz opłacie wojskowej. Nowa ustawa wprowadza odrębny mechanizm opodatkowania transakcji dotyczących aktywów wirtualnych, który pozwala na uwzględnienie udokumentowanych kosztów ich nabycia.

Zgodnie z nowymi przepisami standardowa stawka podatkowa dla osób fizycznych wyniesie 23% — 18% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 5% opłaty wojskowej. Podatki będą przy tym obliczane na podstawie dodatniego wyniku finansowego z transakcji dotyczących aktywów wirtualnych na koniec roku sprawozdawczego.

Na przykład, jeśli inwestor nabył bitcoiny za 100 tys. UAH, a sprzedał za 150 tys. UAH, podstawą opodatkowania będzie kwota 50 tys. UAH. Przy standardowej stawce kwota podatków wyniesie 11,5 tys. UAH bez uwzględnienia ewentualnych ulg.

Taras Huk pozytywnie ocenia decyzję o opodatkowaniu właśnie wyniku finansowego, ponieważ wcześniej rozważano możliwość opodatkowania całej kwoty sprzedaży.

Podobnego stanowiska jest Petro Bilyk, partner w praktyce technologii i inwestycji kancelarii prawnej Juscutum. Prawnik wyjaśnił, że nowy model pozwoli na przenoszenie strat na kolejne lata. Ponadto wymiana jednego aktywa cyfrowego na inne nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Jednocześnie nie przewidziano żadnych ulg podatkowych z tytułu długoterminowego posiadania kryptowalut. Od opodatkowania zwolniony będzie jedynie zysk w wysokości nieprzekraczającej jednej minimalnej pensji rocznej.

W przypadku aktywów cyfrowych nabytych przed wejściem w życie nowych przepisów przewidziano przejściowy system opodatkowania, który będzie obowiązywał do 31 grudnia 2028 roku włącznie. W tym okresie inwestorzy będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5%, do której doliczane będzie 5% opłaty wojskowej.

Mechanizm ten jest szczególnie istotny dla inwestorów, którzy nabyli kryptowaluty wiele lat temu i nie są w stanie odtworzyć dokumentów dotyczących wartości ich nabycia.

„Osoby, które nabywały aktywa kryptowalutowe za środki uzyskane legalnie, będą teraz mogły wykorzystywać uzyskane z nich zyski w ramach prawa” – wyjaśnił Huk.

Chodzi w szczególności o możliwość potwierdzenia pochodzenia dochodów przy nabywaniu nieruchomości, samochodów i innych aktywów. Jednocześnie uiszczenie podatków nie zwalnia właścicieli kryptowalut z konieczności potwierdzenia legalności pierwotnego pochodzenia środków.

Wprowadzenie okresu przejściowego popiera również WhiteBIT. Zdaniem Włodzimierza Nosowa preferencyjne opodatkowanie powinno zachęcać obywateli do wejścia w ramy prawne.

„Właśnie takie podejście sprawia, że wejście w obszar zgodności z prawem jest ekonomicznie opłacalne dla obywateli i przyczyni się do wyeliminowania szarej strefy oraz wzrostu wpływów budżetowych w perspektywie długoterminowej” – zaznaczył założyciel giełdy kryptowalut.

W jaki sposób dewaluacja hrywny i złożoność rozliczeń mogą spowodować wzrost podatków dla inwestorów

Taras Huk zwraca szczególną uwagę na uwzględnienie różnicy kursowej przy ustalaniu zysku z inwestycji.

Większość uczestników rynku kryptowalut wycenia wartość swoich aktywów w dolarach. Jednak dla celów opodatkowania w Ukrainie wynik finansowy będzie ustalany w hrywni.

„Różnicę między wartością nabycia a sprzedaży kryptowaluty będzie się ustalać w hrywnach według oficjalnego kursu NBU obowiązującego w dniu każdej z tych transakcji” — wyjaśnił prawnik.

Na przykład, jeśli inwestor nabył kryptowalutę za 10 tys. dolarów po kursie 23 hrywny za dolara, jej wartość wynosiła 230 tys. hrywny. Jeśli później sprzedał ją za te same 10 tys. dolarów, ale już po hipotetycznym kursie 45 hrywien za dolara, równowartość w hrywniach wyniesie 450 tys. hrywien.

Pomimo braku zysku w dolarach różnica w hrywnach wyniesie 220 tys. hrywien. Zgodnie ze standardowym modelem opodatkowania inwestor musiałby zapłacić 50,6 tys. hrywien podatku, nie uwzględniając ewentualnych ulg.

Guk podkreśla, że problem ten może być szczególnie odczuwalny dla inwestorów długoterminowych, którzy kupowali kryptowaluty jeszcze po kursie 8 lub 23 hrywien za dolara.

Piotr Bilyk zwraca również uwagę na trudności związane z potwierdzaniem wydatków. Możliwość uwzględnienia kosztu nabycia poszczególnych tokenów będzie zależała od statusu sprzedawcy oraz wykazu aktywów, który ma zatwierdzić NKCPFR w porozumieniu z Ministerstwem Finansów.

Jeśli odpowiednie wydatki nie zostaną uznane, inwestor będzie musiał zapłacić podatek od całej kwoty sprzedaży, a nie tylko od zysku.

Niejasna pozostaje również procedura potwierdzania wydatków przy nabywaniu kryptowalut za pośrednictwem zagranicznych giełd, zdecentralizowanych platform i serwisów P2P. Aktywni inwestorzy, którzy przeprowadzają setki transakcji, mogą potrzebować pomocy księgowych i doradców podatkowych.

Konieczność uregulowania tych kwestii podkreśla również Władimir Nosow.

„Ważne jest, aby historia transakcji i wyciągi z platform kryptowalutowych były uznawane za odpowiednie potwierdzenie kosztów zakupu, a metoda przeliczania na hrywnę była jasna” – podkreślił założyciel WhiteBIT.

Według badania przeprowadzonego przez WhiteBIT i Ipsos 59% ankietowanych Ukraińców uważa, że praca z aktywami kryptowalutowymi wymaga specjalistycznej wiedzy.

Nosow ostrzega, że nadmiernie skomplikowane procedury podatkowe mogą stać się dodatkową przeszkodą dla inwestorów w wyjściu z szarej strefy. Dlatego też, jego zdaniem, odpowiednie kwestie należy uregulować za pomocą wytycznych Państwowej Służby Podatkowej jeszcze przed wejściem ustawy w życie.

Jak służby podatkowe będą kontrolować kryptowaluty Ukraińców

Giełdy kryptowalutowe i inni dostawcy odpowiednich usług będą musieli przejść proces autoryzacji, spełniać wymogi monitoringu finansowego oraz składać sprawozdania.

Jednym z kierunków reformy jest wdrożenie międzynarodowego standardu sprawozdawczości dotyczącego aktywów kryptowalutowych CARF oraz dostosowanie ukraińskiego ustawodawstwa do europejskiej dyrektywy DAC8, która przewiduje rozszerzenie wymiany informacji podatkowych.

Taras Huk zwraca uwagę, że możliwości zachowania anonimowości przez inwestorów podczas korzystania z międzynarodowych giełd kryptowalutowych stopniowo się ograniczają.

„Należy pamiętać, że większość giełd kryptowalutowych podlegających regulacjom UE jest obecnie zmuszona do przeprowadzania pełnej identyfikacji osoby” – wyjaśnił prawnik.

Według niego wymagania wobec platform kryptowalutowych coraz bardziej zbliżają się do tych, które obowiązują tradycyjne instytucje finansowe i płatnicze.

„Ustalenie, czy na giełdach znajdują się Państwa kryptowaluty, nie będzie stanowiło większego problemu, jeśli zechce tego ukraiński urząd skarbowy” – uważa Huk.

Dlaczego opodatkowanie kryptowalut nie znosi ograniczeń walutowych NBU

Taras Huk uważa, że jednym z głównych problemów nowego modelu regulacji jest utrzymanie ograniczeń walutowych Narodowego Banku Ukrainy, wprowadzonych po rozpoczęciu pełnej inwazji.

Dotknęły one nie tylko inwestycji w tradycyjne papiery wartościowe i zasilanie rachunków zagranicznych brokerów, ale także niektórych operacji związanych z nabywaniem aktywów cyfrowych.

„Obowiązują u nas ograniczenia Narodowego Banku Ukrainy dotyczące inwestycji zagranicznych, zasilania rachunków inwestycyjnych u brokerów oraz takie same ograniczenia dotyczące zasilania rachunków na giełdach kryptowalut” – zauważył ekspert.

Uchwalona przez parlament ustawa nie znosi tych ograniczeń. W ten sposób państwo tworzy ramy prawne dla inwestycji w kryptowaluty, ale jednocześnie ogranicza niektóre sposoby finansowania takich inwestycji.

Zdaniem Guka może to również hamować rozwój ukraińskich firm kryptowalutowych.

„Pierwsza ustawa o legalizacji kryptowalut, uchwalona w 2021 roku, miała stworzyć warunki do pełnoprawnego funkcjonowania ukraińskich giełd kryptowalutowych. W tamtym czasie wiele firm dążyło do rozwoju swojej działalności na Ukrainie oraz na rynkach przestrzeni postsowieckiej” – powiedział prawnik.

Co się zmieni dla giełd kryptowalutowych i w jaki sposób Ukraina będzie ograniczać rosyjski kapitał

Firmy kryptowalutowe będą musiały spełniać wymogi dotyczące przejrzystości struktury własnościowej, przechowywania aktywów klientów, monitoringu finansowego oraz sprawozdawczości.

Dla ukraińskich przedsiębiorstw pojawienie się jasnych przepisów może stworzyć możliwość rozwijania działalności w kraju, zamiast rejestrowania firm w zagranicznych jurysdykcjach.

Najtrudniejsze dostosowanie się do nowych wymogów może okazać się dla małych ukraińskich giełd kryptowalutowych, które będą musiały udoskonalić systemy monitoringu finansowego, księgowości i zarządzania ryzykiem.

Za najpoważniejsze naruszenia przewidziano kary w wysokości do 15% rocznego obrotu lub 600 mln hrywien. Szczególną uwagę poświęci się weryfikacji ostatecznych beneficjentów spółek oraz ich ewentualnych powiązań z Rosją.

Włodzimierz Nosow popiera wprowadzenie odpowiednich kontroli podczas autoryzacji uczestników rynku.

„Dla WhiteBIT jest to konsekwentne stanowisko, którego firma trzyma się od 2022 roku, kiedy to zaprzestała obsługi użytkowników z Rosji i Białorusi, pomimo utraty około 30% bazy użytkowników. Jesteśmy przekonani, że ten sam standard powinien być obowiązkowy dla wszystkich uczestników rynku ukraińskiego” – zaznaczył założyciel giełdy kryptowalut.

Kolejnym ważnym zadaniem będzie dostosowanie ukraińskiego ustawodawstwa do europejskiego rozporządzenia MiCA, które określa wspólne zasady działalności firm kryptowalutowych w UE oraz ustanawia mechanizmy ochrony ich klientów.

Według Nosowa, w czerwcu 2026 roku WhiteBIT EU uzyskała autoryzację zgodnie z MiCA w Austrii. Jego zdaniem doświadczenie firmy pokazuje, że jednolite standardy regulacyjne stwarzają warunki do skalowania działalności i integracji z europejską przestrzenią finansową.

Jednocześnie harmonizacja ukraińskiego ustawodawstwa z europejskim nie będzie oznaczała automatycznego uzyskania przez ukraińskie firmy prawa do prowadzenia działalności na całym terytorium UE.

Ile pieniędzy Ukraina może uzyskać z opodatkowania kryptowalut

Jednym z głównych argumentów zwolenników opodatkowania kryptowalut jest potencjalny wzrost dochodów budżetu państwa. Przewodniczący parlamentarnej komisji ds. finansów, polityki podatkowej i celnej, Danyło Hetmantsev, oszacował te wpływy na około 14–15 mld hrywien rocznie.

Jednocześnie skala ukraińskiego rynku kryptowalut znacznie przewyższa potencjalne wpływy podatkowe.

Jak zauważył Wołodymyr Nosow, Ukraina już od kilku lat z rzędu plasuje się w pierwszej dziesiątce światowych liderów pod względem poziomu wykorzystania aktywów cyfrowych. Według przytoczonych przez niego danych z rankingu Chainalysis za rok 2026 Ukraina zajmuje siódme miejsce wśród 117 krajów pod względem poziomu wykorzystania kryptowalut oraz szóste pod względem wolumenu transgranicznych przelewów kryptowalutowych.

Według Nosowa wartość ukraińskiej kryptoekonomii w ciągu ostatniego roku wyniosła 128,3 mld dolarów, a detaliczne przelewy P2P w stablecoinach do Ukrainy – 2,41 mld dolarów.

„Przyjęcie ustawy regulującej tę dziedzinę to szansa na przekształcenie technologicznego przywództwa Ukrainy w przewagę gospodarczą. Chodzi nie tylko o przyciągnięcie międzynarodowych inwestycji i rozwój innowacyjnej infrastruktury finansowej, ale także o dodatkowe wpływy podatkowe” — wyjaśnił założyciel WhiteBIT.

Jednocześnie nie należy utożsamiać wolumenu transakcji kryptowalutowych z dochodami podlegającymi opodatkowaniu inwestorów. Rzeczywiste wpływy do budżetu będą zależały od dynamiki rynku, rentowności transakcji oraz skuteczności administracji podatkowej.

Taras Huk zwraca również uwagę na specyfikę kultury inwestycyjnej Ukraińców. Jego zdaniem aktywa cyfrowe zyskały w Ukrainie znacznie większą popularność niż tradycyjne instrumenty inwestycyjne.

„Niestety, na Ukrainie znacznie więcej osób inwestuje w kryptowaluty niż w tradycyjne instrumenty inwestycyjne, w szczególności papiery wartościowe i obligacje skarbowe” – zauważył ekspert.

Kiedy wejdzie w życie opodatkowanie kryptowalut na Ukrainie

Główne postanowienia projektu ustawy przyjętego przez Radę Najwyższą mają wejść w życie 1 lipca 2027 roku. Do tego czasu dokument musi przejść procedurę podpisania i oficjalnej publikacji, a organy państwowe – przygotować ramy prawne.

W szczególności konieczne jest określenie procedur autoryzacji firm zajmujących się kryptowalutami, wymogów dotyczących sprawozdawczości, wykazu kosztów, które inwestorzy mogą uwzględniać, oraz zasad dokumentowania transakcji.

Piotr Bilyk zwraca uwagę, że znaczna część praktycznych mechanizmów regulacyjnych zostanie określona właśnie w aktach podustawowych. Dlatego ostateczne obciążenie podatkowe oraz stopień złożoności spełnienia wymogów będzie można ocenić dopiero po ich uchwaleniu.

„Jeśli legalna droga okaże się droższa i bardziej skomplikowana niż ta »szara«, kapitał i użytkownicy po prostu pozostaną na zagranicznych platformach” – ostrzega przedstawiciel Juscutum.

Władimir Nosow ze swojej strony uważa, że Ukraina ma potencjał, by stać się jednym z wiodących europejskich centrów finansów cyfrowych. Kluczowym warunkiem tego pozostaje jednak nowoczesne i przewidywalne ustawodawstwo.

„Jednocześnie o skuteczności modelu podatkowego decydować będą nie stawki, ale administracja” – podkreślił założyciel WhiteBIT.

Ogólnie rzecz biorąc, Taras Guk również pozytywnie ocenia przyjęcie projektu ustawy, pomimo utrzymania ograniczeń walutowych i pewnych kwestii dotyczących opodatkowania.

„Ogólnie pozytywnie oceniam pojawienie się możliwości płacenia podatków od dochodów z kryptowalut. Jednak na razie trudno powiedzieć, czy wszyscy inwestorzy będą gotowi to robić” – podsumował prawnik.

Ukraina poświęciła ponad dziewięć lat na stworzenie ram prawnych dla branży kryptowalutowej. Jednak prawdziwym wskaźnikiem sukcesu reformy będzie zdolność państwa do uczynienia legalnej działalności atrakcyjną ekonomicznie dla inwestorów i przedsiębiorstw.

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