25 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10225-д, который устанавливает правила налогообложения операций с виртуальными активами и регулирования криптовалютного рынка в Украине.

Украинцы будут платить 23% налогов с прибыли от продажи цифровых активов, тогда как для ранее приобретенных криптовалют предусмотрен специальный переходный режим со ставкой 10%. Криптовалютные биржи должны будут проходить авторизацию, выполнять требования финансового мониторинга и отчитываться об операциях клиентов.

В то же время принятие закона не устраняет всех проблем украинского криптовалютного рынка. В частности, остаются валютные ограничения Национального банка, вопрос расчета инвестиционной прибыли с учетом девальвации гривны и сложности налогового администрирования.

UA.News разбирался, почему регулирование криптовалютного рынка затянулось на годы, сколько налогов придется платить инвесторам и сможет ли Украина стать одним из европейских центров цифровых финансов.

Как Украина почти десять лет пыталась урегулировать рынок криптовалют

Первые попытки законодательно урегулировать оборот криптовалют в Украине начались еще в 2017 году. Однако государственные органы не могли сформировать единую позицию относительно того, чем именно является криптовалюта — платежным средством, финансовым инструментом или отдельным видом цифрового имущества.

В сентябре 2021 года Верховная Рада впервые приняла закон о виртуальных активах, однако президент Владимир Зеленский вернул его в парламент со своими предложениями. После доработки 17 февраля 2022 года депутаты повторно приняли Закон Украины «О виртуальных активах».

Документ определял правовой статус цифровых активов, права их владельцев и принципы деятельности криптовалютных компаний. Однако он должен был вступить в силу только после внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Как объясняет юрист и частный инвестор Тарас Гук, именно поэтому нынешнее решение парламента не совсем корректно называть непосредственно легализацией криптовалют.

«На самом деле речь идет именно о налогообложении криптовалют. Закон об их легализации был принят еще до начала полномасштабного вторжения, однако его вступление в силу зависело от принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс», — пояснил эксперт.

В ноябре 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 10225, который должен был определить механизм налогообложения цифровых активов. В апреле 2025 года парламентский финансовый комитет подготовил доработанный законопроект № 10225-д, который депутаты поддержали в первом чтении 3 сентября 2025 года.

Однако подготовка документа ко второму чтению затянулась ещё более чем на год. Таким образом, от первых законодательных инициатив по криптовалютам до принятия механизма их налогообложения прошло более девяти лет.

Почему государство годами не могло урегулировать криптовалютный рынок

Одной из объективных причин задержки реформы стало полномасштабное российское вторжение. В то же время Тарас Гук предполагает, что дальнейшее затягивание процесса могло быть связано с нежеланием отдельных лиц, причастных к принятию государственных решений, вводить прозрачное налогообложение цифровых активов.

«Конечно, в первый и второй год войны было не до этого, но дальнейшее затягивание, мне кажется, как раз было продиктовано тем, что очень многие из тех, кто должен был принимать решения, не были в восторге от того, что с криптоактивов нужно платить налоги», — считает юрист.

Эксперт обращает внимание на то, что криптовалютные активы и обменники неоднократно фигурировали в сообщениях о коррупционных расследованиях, в частности в материалах о так называемых пленках НАБУ.

Еще одной проблемой было распределение полномочий между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Нацбанк рассматривал криптовалюты прежде всего с точки зрения финансовой стабильности и валютного контроля. Особое беспокойство регулятора вызывали стейблкоины, массовое использование которых для расчетов потенциально может ослабить роль гривны.

В итоге стороны согласовали модель совместного регулирования с распределением полномочий между двумя учреждениями.

Основатель криптобиржи WhiteBIT, основатель и президент W Group Владимир Носов положительно оценил достижение компромисса между государственными органами.

«Мы положительно оцениваем то, что перед окончательным голосованием парламент, Национальный банк Украины и НКЦБФР согласовали позиции по спорным положениям документа. Правила, принятые по согласованию всех регуляторов, имеют гораздо больше шансов эффективно заработать на практике», — отметил Носов.

Сколько налогов будут платить владельцы криптовалют

Стоит отметить, что доходы от продажи криптовалют облагались налогом в Украине и ранее, однако по общим нормам Налогового кодекса. Согласно разъяснениям Государственной налоговой службы, такие доходы классифицировались как иностранные или прочие доходы физических лиц и облагались НДФЛ и военным сбором. Новый закон вводит отдельный механизм налогообложения операций с виртуальными активами, который позволяет учитывать документально подтвержденные расходы на их приобретение.

Согласно новому законодательству, стандартная ставка налогообложения для физических лиц составит 23% — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. При этом налоги будут рассчитываться на основе положительного финансового результата от операций с виртуальными активами по итогам отчетного года.

Например, если инвестор приобрел биткойн за 100 тыс. грн, а продал за 150 тыс. грн, базой для налогообложения станут 50 тыс. грн. По стандартной ставке сумма налогов составит 11,5 тыс. грн без учета возможных льгот.

Тарас Гук положительно оценивает решение облагать налогом именно финансовый результат, поскольку ранее рассматривалась возможность налогообложения всей суммы продажи.

Аналогичной позиции придерживается партнер практики технологий и инвестиций юридической компании Juscutum Петр Билык. Юрист пояснил, что новая модель позволит переносить убытки на последующие годы. Кроме того, обмен одного цифрового актива на другой не будет облагаться налогом.

В то же время отдельных налоговых льгот за долгосрочное владение криптовалютами не предусмотрено. От налогообложения будет освобождаться только прибыль в пределах одной минимальной заработной платы в год.

Для цифровых активов, приобретенных до вступления в силу нового законодательства, предусмотрен переходный режим налогообложения, который будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно. В течение этого периода инвесторы смогут воспользоваться льготной ставкой НДФЛ в размере 5%, к которой будет добавляться 5% военного сбора.

Соответствующий механизм особенно актуален для инвесторов, которые приобретали криптовалюту много лет назад и не могут восстановить документы о стоимости её приобретения.

«Те, кто приобретал криптоактивы за законно полученные средства, теперь смогут использовать полученную от них прибыль в правовом поле», — пояснил Гук.

Речь идет, в частности, о возможности подтверждать происхождение доходов при приобретении недвижимости, автомобилей и других активов. В то же время уплата налогов не будет освобождать владельцев криптовалют от необходимости подтверждать законность первоначального происхождения средств.

Введение переходного периода поддерживает и WhiteBIT. По мнению Владимира Носова, льготное налогообложение должно стимулировать граждан выходить в правовое поле.

«Именно такой подход делает выход в правовое поле экономически целесообразным для граждан и будет способствовать детенизации рынка и росту бюджетных поступлений в долгосрочной перспективе», — отметил основатель криптобиржи.

Как девальвация гривны и сложность учета могут увеличить налоги для инвесторов

Особое внимание Тарас Гук обращает на учет курсовой разницы при определении инвестиционной прибыли.

Большинство участников криптовалютного рынка оценивают стоимость своих активов в долларах. Однако для целей украинского налогообложения финансовый результат будет определяться в гривне.

«Разница между стоимостью приобретения и продажи криптовалюты будет определяться в гривне по официальному курсу НБУ на дату каждой из этих операций», — пояснил юрист.

Например, если инвестор приобрел криптовалюту на $10 тыс. по курсу 23 грн за доллар, ее стоимость составляла 230 тыс. грн. Если впоследствии он продал её за те же $10 тыс., но уже по условному курсу 45 грн за доллар, гривневый эквивалент составит 450 тыс. грн.

Несмотря на отсутствие долларовой прибыли, разница в гривне составит 220 тыс. грн. По стандартной модели налогообложения инвестору пришлось бы уплатить 50,6 тыс. грн налогов без учета возможных льгот.

Гук отмечает, что особенно ощутимой эта проблема может быть для долгосрочных инвесторов, которые покупали криптовалюту ещё по курсу 8 или 23 грн за доллар.

Петр Билык также обращает внимание на сложности с подтверждением расходов. Возможность учесть стоимость приобретения отдельных токенов будет зависеть от статуса продавца и перечня активов, который должен утвердить НКЦБФР по согласованию с Министерством финансов.

Если соответствующие расходы не будут признаваться, инвестору придется платить налоги со всей суммы продажи, а не только с прибыли.

Неопределенным остается и порядок подтверждения расходов при приобретении криптовалют через иностранные биржи, децентрализованные платформы и P2P-сервисы. Активным трейдерам, совершающим сотни операций, может понадобиться помощь бухгалтеров и налоговых консультантов.

Необходимость урегулировать эти вопросы подчеркивает и Владимир Носов.

«Важно, чтобы история операций и выписки с криптоплатформ признавались надлежащим подтверждением расходов на покупку, а методика пересчета в гривну была четкой», — подчеркнул основатель WhiteBIT.

По данным исследования WhiteBIT и Ipsos, 59% опрошенных украинцев считают, что работа с криптоактивами требует специальных знаний.

Носов предупреждает, что чрезмерно сложные налоговые процедуры могут стать дополнительным препятствием для выхода инвесторов из тени. Поэтому соответствующие вопросы, по его мнению, необходимо урегулировать разъяснениями Государственной налоговой службы ещё до вступления закона в силу.

Как налоговая будет контролировать криптовалюты украинцев

Криптовалютные биржи и другие поставщики соответствующих услуг должны будут проходить авторизацию, выполнять требования финансового мониторинга и подавать отчетность.

Одним из направлений реформы является внедрение международного стандарта отчетности по криптовалютным активам CARF и приведение украинского законодательства в соответствие с европейской директивой DAC8, которая предусматривает расширение обмена налоговой информацией.

Тарас Гук обращает внимание на то, что возможности инвесторов оставаться анонимными при использовании международных криптовалютных бирж постепенно сокращаются.

«Следует иметь в виду, что большинство криптобирж, подпадающих под регулирование ЕС, сейчас вынуждены проводить полную идентификацию личности», — пояснил юрист.

По его словам, требования к криптовалютным платформам все больше приближаются к тем, которые применяются к традиционным финансовым и платежным учреждениям.

«Узнать о наличии вашей криптовалюты на биржах не составит особого труда, если этого захочет украинская налоговая», — считает Гук.

Почему налогообложение криптовалют не отменяет валютных ограничений НБУ

Одной из главных проблем новой модели регулирования Тарас Гук считает сохранение валютных ограничений Национального банка, введенных после начала полномасштабного вторжения.

Они коснулись не только инвестиций в традиционные ценные бумаги и пополнения счетов иностранных брокеров, но и отдельных операций по приобретению цифровых активов.

«У нас введены ограничения Национального банка на инвестиции за рубеж, на пополнение инвестиционных счетов у брокеров, а также такие же ограничения на пополнение счетов криптобирж», — отметил эксперт.

Принятый парламентом закон не отменяет этих ограничений. Таким образом, государство создает правовое поле для инвестиций в криптовалюты, но в то же время ограничивает отдельные способы финансирования таких инвестиций.

По мнению Гука, это также может препятствовать развитию украинских криптовалютных компаний.

«Первый закон о легализации криптовалют, принятый в 2021 году, должен был создать условия для полноценной работы украинских криптобирж. На тот момент многие компании стремились развивать свой бизнес в Украине и на рынках постсоветского пространства», — рассказал юрист.

Что изменится для криптовалютных бирж и как Украина будет ограничивать российский капитал

Криптовалютные компании должны будут выполнять требования по прозрачности структуры собственности, хранению клиентских активов, финансовому мониторингу и отчетности.

Для украинских предприятий появление понятного законодательства может создать возможность развивать бизнес внутри страны, а не регистрировать компании в иностранных юрисдикциях.

Наиболее сложной адаптация к новым требованиям может оказаться для небольших украинских криптобирж, которым придется усовершенствовать системы финансового мониторинга, учета и управления рисками.

За наиболее серьезные нарушения предусмотрены штрафы до 15% годового оборота или 600 млн грн. Особое внимание будет уделяться проверке конечных бенефициаров компаний и их возможных связей с Россией.

Владимир Носов поддерживает введение соответствующих проверок при авторизации участников рынка.

«Для WhiteBIT это последовательная позиция, которой компания придерживается с 2022 года, когда прекратила обслуживание пользователей из России и Беларуси, несмотря на потерю около 30% пользовательской базы. Мы убеждены, что такой же стандарт должен быть обязательным для всех участников украинского рынка», — отметил основатель криптобиржи.

Еще одной важной задачей станет приведение украинского законодательства в соответствие с европейским регламентом MiCA, который определяет общие правила деятельности криптовалютных компаний в ЕС и устанавливает механизмы защиты их клиентов.

По словам Носова, в июне 2026 года WhiteBIT EU получила авторизацию в соответствии с MiCA в Австрии. Опыт компании, по его мнению, демонстрирует, что единые регуляторные стандарты создают предпосылки для масштабирования бизнеса и интеграции в европейское финансовое пространство.

В то же время гармонизация украинского законодательства с европейским не будет означать автоматического получения украинскими компаниями права работать на всей территории ЕС.

Сколько денег Украина может получить от налогообложения криптовалют

Одним из главных аргументов сторонников налогообложения криптовалют является потенциальное увеличение доходов государственного бюджета. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев оценивал соответствующие поступления примерно в 14–15 млрд грн в год.

При этом масштабы украинского криптовалютного рынка значительно превышают потенциальные налоговые поступления.

Как отметил Владимир Носов, Украина уже несколько лет подряд входит в десятку мировых лидеров по уровню использования цифровых активов. Согласно приведенным им данным рейтинга Chainalysis за 2026 год, Украина занимает седьмое место среди 117 стран по уровню использования криптовалют и шестое — по объему трансграничных криптовалютных переводов.

Объем украинской криптоэкономики за последний год, по словам Носова, составил $128,3 млрд, а розничные P2P-переводы стейблкоинов в Украину — $2,41 млрд.

«Принятие профильного закона — это возможность превратить технологическое лидерство Украины в экономическое преимущество. Речь идет не только о привлечении международных инвестиций и развитии инновационной финансовой инфраструктуры, но и о дополнительных налоговых поступлениях», — пояснил основатель WhiteBIT.

В то же время объем криптовалютных операций не стоит отождествлять с налогооблагаемыми доходами инвесторов. Реальные бюджетные поступления будут зависеть от динамики рынка, доходности операций и эффективности налогового администрирования.

Тарас Гук также обращает внимание на особенности инвестиционной культуры украинцев. По его мнению, цифровые активы в Украине приобрели гораздо большую популярность, чем традиционные инвестиционные инструменты.

«К сожалению, в Украине значительно больше людей инвестируют в криптовалюту, чем в традиционные инвестиционные инструменты, в частности ценные бумаги и ОВГЗ», — отметил эксперт.

Когда вступит в силу налогообложение криптовалют в Украине

Основные положения принятого Верховной Радой законопроекта должны вступить в силу 1 июля 2027 года. До этого документ должен пройти процедуру подписания и официального опубликования, а государственные органы — подготовить нормативную базу.

В частности, необходимо определить процедуры авторизации криптовалютных компаний, требования к отчетности, перечень расходов, которые могут учитывать инвесторы, и правила документального подтверждения операций.

Петр Билык обращает внимание на то, что значительная часть практических механизмов регулирования будет определяться именно подзаконными нормативными актами. Поэтому окончательную налоговую нагрузку и сложность выполнения требований можно будет оценить только после их принятия.

«Если легальный путь окажется дороже и сложнее «серого», капитал и пользователи просто останутся на иностранных платформах», — предупреждает представитель Juscutum.

Владимир Носов, со своей стороны, считает, что Украина имеет потенциал стать одним из ведущих европейских центров цифровых финансов. Однако ключевым условием для этого остается современное и предсказуемое законодательство.

«В то же время эффективность налоговой модели будет определяться не ставками, а администрированием», — подчеркнул основатель WhiteBIT.

В целом Тарас Гук также положительно оценивает принятие законопроекта, несмотря на сохранение валютных ограничений и отдельные вопросы, касающиеся налогообложения.

«В целом я положительно оцениваю появление возможности уплачивать налоги с доходов от криптовалют. Однако пока сложно сказать, будут ли все инвесторы готовы это делать», — подытожил юрист.

Украина потратила более девяти лет на создание законодательной базы для криптовалютной индустрии. Однако настоящим показателем успешности реформы станет способность государства сделать легальную деятельность экономически привлекательной для инвесторов и бизнеса.

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